Главные новости дня. Россия крупно обыграла Чехию, финал ЛЧ могут провести в США

Сборная России забила пять голов в ворота чехов.

Болельщик погиб в давке во время игры Мадагаскар – Сенегал.

Балотелли не сыграет за Италию против Португалии.

Глушаков проводит тренировки по индивидуальной программе.

«Спартак» уволил зятя Федуна с поста технического директора клуба.

«Зенит» до зимы примет решение по будущему Кокорина и других футболистов.

ВАДА сообщило подробности о Черышеве и допинге.

Финал Лиги чемпионов может быть проведен в Нью-Йорке.

Клубы Примеры будут бастовать из-за матчей Ла Лиги в США.

FIFPro выбрала 55 претендентов на попадание в символическую сборную сезона-2017/18.