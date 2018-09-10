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    Во время матча сборных Мадагаскара и Сенегала в давке погиб болельщик, еще 37 пострадали

    На матче сборной Мадагаскара с командой Сенегала (2:2) в рамках квалификационного отбора к Кубку Африки произошли трагические события, сообщает Daily Sabah Africa.

    Один человек погиб и 37 пострадали в результате давки на стадионе в Антананариву. Данные события произошли на входе в один из секторов арены.

    Стадион вмещает 22 тысячи болельщиков. Гораздо большее количество зрителей желали посмотреть за игрой, что вылилось в давку на входе на трибуны еще за несколько часов до матча.

    По данным местной полиции, вход в сектор закрыли перед матчем, так как арена уже была переполнена. Но болельщики продолжали прибывать, что в итоге привело к давке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2018 09:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 10 сентября 2018, 11:25

      Вот она , любовь к сборной , соболезную

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 10 сентября 2018, 10:49

      Печаль ,беда

      2
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