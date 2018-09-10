Во время матча сборных Мадагаскара и Сенегала в давке погиб болельщик, еще 37 пострадали

На матче сборной Мадагаскара с командой Сенегала (2:2) в рамках квалификационного отбора к Кубку Африки произошли трагические события, сообщает Daily Sabah Africa.

Один человек погиб и 37 пострадали в результате давки на стадионе в Антананариву. Данные события произошли на входе в один из секторов арены.

Стадион вмещает 22 тысячи болельщиков. Гораздо большее количество зрителей желали посмотреть за игрой, что вылилось в давку на входе на трибуны еще за несколько часов до матча.

По данным местной полиции, вход в сектор закрыли перед матчем, так как арена уже была переполнена. Но болельщики продолжали прибывать, что в итоге привело к давке.