Клубы Примеры могут устроить забастовку из-за решения Ла Лиги проводить матчи в США

Забастовка футболистов Примеры из-за решения Ла Лиги проводить матчи в США становится все более вероятной.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас и глава Ассоциации футболистов Испании Давид Аганцо не сумели достигнуть компромисса на часовой встрече в понедельник утром.

В августе игроки, представляющие каждый из 20 клубов Примеры, собрались в Ассоциации футболистов Испании, чтобы выразить свое неодобрение по поводу планов Ла Лиги, не исключая при этом забастовку. Возглавляемые Серхио Рамосом («Реал»), Серхио Бускетсом («Барселона»), Коке («Атлетико») и Хоакином («Бетис») футболисты высказали свою позицию по неоднозначному вопросу.

Тем не менее предполагается, что, несмотря на это, Ла Лига форсирует планы по проведению матча 21-го тура «Жирона» – «Барселона» в конце января в Майами.

При подписании 15-летнего договора с американской компанией Relevent Ла Лига не консультировалась ни с Ассоциацией футболистов Испании, ни с клубами Примеры, ни с Королевской испанской футбольной федерацией.