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  • Клубы Примеры могут устроить забастовку из-за решения Ла Лиги проводить матчи в США

Клубы Примеры могут устроить забастовку из-за решения Ла Лиги проводить матчи в США

10 сентября 2018, 16:18
7

Забастовка футболистов Примеры из-за решения Ла Лиги проводить матчи в США становится все более вероятной.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас и глава Ассоциации футболистов Испании Давид Аганцо не сумели достигнуть компромисса на часовой встрече в понедельник утром.

В августе игроки, представляющие каждый из 20 клубов Примеры, собрались в Ассоциации футболистов Испании, чтобы выразить свое неодобрение по поводу планов Ла Лиги, не исключая при этом забастовку. Возглавляемые Серхио Рамосом («Реал»), Серхио Бускетсом («Барселона»), Коке («Атлетико») и Хоакином («Бетис») футболисты высказали свою позицию по неоднозначному вопросу.

Тем не менее предполагается, что, несмотря на это, Ла Лига форсирует планы по проведению матча 21-го тура «Жирона» – «Барселона» в конце января в Майами.

При подписании 15-летнего договора с американской компанией Relevent Ла Лига не консультировалась ни с Ассоциацией футболистов Испании, ни с клубами Примеры, ни с Королевской испанской футбольной федерацией.

Источник: Football Espana
Испания. Примера
Комментарии (7)
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hevbn 28
1536586673
Ладно когда Лига заставляет в угоду азиатских рынков играть практически утром, это ещё можно понять , но заставлять играть домашние матчи за тысячи км от дома это уже по моему не "в какие рамки не лезет".Получается ,что Ла Лиге всё равно на своих болельщиков , например болельщики Жироны ,почему они должны лишаться возможности посмотреть на Барсу живьём . Мне кажется ,что если футболисты проявят твёрдость в этом вопросе , то это мягко говоря не очень то понятное решение могут отменить. Посмотрим что из этого получится .
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Vlad Mourinho
1536589875
На всем бабла срубить готовы....
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ВикторВВ
1536590901
Для Ла Лиги конечно огромная возможность срубить бабла Но на самом деле, на кой черт игроков мучить такими перелетами, сменами климатических поясов и т.д...
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zigbert
1536594614
Титулованные испанские клубы пользуются популярностью не только у себя на родине ,но и за рубежом. Господин Тебас хочет на этом заработать ,пусть и таким варварским способом. Негодование ведущих игроков Ла Лиги понятно.
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BlackMurder
1536607738
Чтобы окончательно добить, элькласико предлагаю играть в Якутии, ну можно еще в начале июня в Волгограде) когда мишка епет, спросите у англичан, как это)
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Фотон
1536633763
Проводить домашний матч за океаном - ИДИОТИЗМ.
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