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    Клубы Примеры могут устроить забастовку из-за решения Ла Лиги проводить матчи в США

    Забастовка футболистов Примеры из-за решения Ла Лиги проводить матчи в США становится все более вероятной.

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас и глава Ассоциации футболистов Испании Давид Аганцо не сумели достигнуть компромисса на часовой встрече в понедельник утром.

    В августе игроки, представляющие каждый из 20 клубов Примеры, собрались в Ассоциации футболистов Испании, чтобы выразить свое неодобрение по поводу планов Ла Лиги, не исключая при этом забастовку. Возглавляемые Серхио Рамосом («Реал»), Серхио Бускетсом («Барселона»), Коке («Атлетико») и Хоакином («Бетис») футболисты высказали свою позицию по неоднозначному вопросу.

    Тем не менее предполагается, что, несмотря на это, Ла Лига форсирует планы по проведению матча 21-го тура «Жирона» – «Барселона» в конце января в Майами.

    При подписании 15-летнего договора с американской компанией Relevent Ла Лига не консультировалась ни с Ассоциацией футболистов Испании, ни с клубами Примеры, ни с Королевской испанской футбольной федерацией.

    Источник: Football Espana

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    10.09.2018 16:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 11 сентября 2018, 05:42

      Проводить домашний матч за океаном - ИДИОТИЗМ.

      1
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 10 сентября 2018, 22:28

      Чтобы окончательно добить, элькласико предлагаю играть в Якутии, ну можно еще в начале июня в Волгограде) когда мишка епет, спросите у англичан, как это)

      2
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 10 сентября 2018, 18:50

      Титулованные испанские клубы пользуются популярностью не только у себя на родине ,но и за рубежом. Господин Тебас хочет на этом заработать ,пусть и таким варварским способом. Негодование ведущих игроков Ла Лиги понятно.

      4
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 10 сентября 2018, 17:48

      Для Ла Лиги конечно огромная возможность срубить бабла
      Но на самом деле, на кой черт игроков мучить такими перелетами, сменами климатических поясов и т.д...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho 10 сентября 2018, 17:31

      На всем бабла срубить готовы....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 10 сентября 2018, 16:37

      Ладно когда Лига заставляет в угоду азиатских рынков играть практически утром, это ещё можно понять , но заставлять играть домашние матчи за тысячи км от дома это уже по моему не "в какие рамки не лезет".Получается ,что Ла Лиге всё равно на своих болельщиков , например болельщики Жироны ,почему они должны лишаться возможности посмотреть на Барсу живьём . Мне кажется ,что если футболисты проявят твёрдость в этом вопросе , то это мягко говоря не очень то понятное решение могут отменить. Посмотрим что из этого получится .

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