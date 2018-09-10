Товарищеский матч. Сборная России забила пять голов Чехии

Сборная России в товарищеском матче в Ростове-на-Дону разгромила Чехию – 5:1. Дубль сделал Алексей Ионов.
Следующий матч россияне проведут 11 октября против Швеции в рамках Лиги наций.
Товарищеский матч
Россия – Чехия – 5:1 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Ионов, 8; 2:0 – Заболотный, 24; 3:0 – Ионов, 29 (с пенальти); 3:1 – Соучек, 74; 4:1 – Ерохин, 78; 5:1 – Полоз, 83.
Россия: Лунев, Фернандес (Смольников, 64), Семенов, Нойштедтер, Рауш (Сорокин, 87), Кузяев, Газинский (Камболов, 84), Ерохин, Ионов (Зобнин, 62), Черышев (Стоцкий, 80), Заболотный (Полоз, 73).
Чехия: Коубек, Коуфал, Калас (Брабец, 46), Ржезник, Борил, Жмрахаль, Соучек, Гушбауэр (Травник, 82), Горжава (Сикора, 65), Янкто, Тецл (Крменчик, 71).
Предупреждения: нет – Борил, 28; Соучек, 63.
Сборная России шикарна. За нее забивают даже Заболотный и Ионов