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    Товарищеский матч. Сборная России забила пять голов Чехии

    Сборная России в товарищеском матче в Ростове-на-Дону разгромила Чехию – 5:1. Дубль сделал Алексей Ионов.

    Следующий матч россияне проведут 11 октября против Швеции в рамках Лиги наций.

    Товарищеский матч

    Россия – Чехия – 5:1 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Ионов, 8; 2:0 – Заболотный, 24; 3:0 – Ионов, 29 (с пенальти); 3:1 – Соучек, 74; 4:1 – Ерохин, 78; 5:1 – Полоз, 83.

    Россия: Лунев, Фернандес (Смольников, 64), Семенов, Нойштедтер, Рауш (Сорокин, 87), Кузяев, Газинский (Камболов, 84), Ерохин, Ионов (Зобнин, 62), Черышев (Стоцкий, 80), Заболотный (Полоз, 73).

    Чехия: Коубек, Коуфал, Калас (Брабец, 46), Ржезник, Борил, Жмрахаль, Соучек, Гушбауэр (Травник, 82), Горжава (Сикора, 65), Янкто, Тецл (Крменчик, 71).

    Предупреждения: нет – Борил, 28; Соучек, 63.

    Сборная России шикарна. За нее забивают даже Заболотный и Ионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2018 20:50
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    Комментарии85
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 сентября 2018, 10:18

      Почти все бывшие и нынешние "Мужики" забили ))
      Ионов, Ерохин, Полоз.

      0
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 11 сентября 2018, 09:54

      Впереди более важные игры

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 11 сентября 2018, 09:42

      посмотрим как дальше будет...

      0
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      Рейтинг: +59

      ryzhic07 11 сентября 2018, 09:36

      Всех с победой! Омрачил только выход после матча. Ну на ... перекрывать все свободные выходы со стадиона? Зачем создавать толкучку? Много болельщиков были с детьми. На матче с Ахматом было 28 тыс, но были открыты все выходы.

      0
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 11 сентября 2018, 09:20

      Всё дело в тренере. Национальную сборную должен тренировать СВОЙ тренер. Тренер, который будет болеть за престиж страны, вместе с которым повышая свой престиж. Иностранец болеет только за контракт, за свой гонорар, который не зависит от результатов.

      0
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 11 сентября 2018, 09:12

      Хорошая игра была.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 11 сентября 2018, 09:09

      Вот именно такую сборную мы ждали! Начиная с первых матчей на ЧМ команду не узнать. Молодцы! Самое что интересное, у нас- россиян, опять всё вопреки)))

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 11 сентября 2018, 09:00

      А впереди Швеция после поражения от Турции. Вот там посмотрим. А пока с победой!

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 11 сентября 2018, 08:48

      Матч с чехами не является показателем силы нашей сборной, так как чехи на сегодняшний день - очень слабая команда. Хотя не каждые 10 лет наша сборная забивает 5 мячей в одном матче.

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      Рейтинг: +381

      Portoz 11 сентября 2018, 08:47

      Что им там колят,что даже заболотный забил

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