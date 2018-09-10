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Товарищеский матч. Сборная России забила пять голов Чехии

10 сентября 2018, 20:50
86

Сборная России в товарищеском матче в Ростове-на-Дону разгромила Чехию – 5:1. Дубль сделал Алексей Ионов.

Следующий матч россияне проведут 11 октября против Швеции в рамках Лиги наций.

Товарищеский матч

Россия – Чехия – 5:1 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ионов, 8; 2:0 – Заболотный, 24; 3:0 – Ионов, 29 (с пенальти); 3:1 – Соучек, 74; 4:1 – Ерохин, 78; 5:1 – Полоз, 83.

Россия: Лунев, Фернандес (Смольников, 64), Семенов, Нойштедтер, Рауш (Сорокин, 87), Кузяев, Газинский (Камболов, 84), Ерохин, Ионов (Зобнин, 62), Черышев (Стоцкий, 80), Заболотный (Полоз, 73).

Чехия: Коубек, Коуфал, Калас (Брабец, 46), Ржезник, Борил, Жмрахаль, Соучек, Гушбауэр (Травник, 82), Горжава (Сикора, 65), Янкто, Тецл (Крменчик, 71).

Предупреждения: нет – Борил, 28; Соучек, 63.

Сборная России шикарна. За нее забивают даже Заболотный и Ионов

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Россия Чехия
Комментарии (86)
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m40
1536601881
Если игра идет, зачем xepнёй заниматься, пытаться ставить автобус? Надо давить и ломать до конца. А то начали играть от обороны. Но гол чехов взбодрил и вернулись к игре первого тайма. Молодцы!
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slavа0508
1536601903
С победой всех….спасибо парням за игру….спасибо Ростову за полный стадион ….приятно было смотреть игру….а у сборной видно появилась уверенность в себе….
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Kulima
1536602087
Ну что сказать, эксперементальным составом размазали чехов, количество болельщиков просто порадовало! Надеюсь, что сборная действительно возвращает к себе интерес, в общем молодцы, с победой!
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Leon_ARS
1536602096
В игре сборной, после ЧМ-18, появилась уверенность в себе! И это приятно!
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3a zenit
1536602131
мать его у нас есть сборная которая ИГРАЕТ,это очень приятно.Болельщики ростовские молодцы,хорошо болели.
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KOLBIS
1536602233
Практически вторым составом,а ведь умеем,когда захотим...Всех с победой!!!...
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oyabun
1536602429
Спасибо, парни, разбавили серые будни положительными эмоциями. Всех с Победой!
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slavа0508
1536603060
Сборная молодцы!!!!Ну и Ростовчане красавцы пришли полный стадион и поддержали наших красиво...Спасибо Ростов!!!!!!!!!!!!!!!!
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shinnik
1536603226
"Российская национальная команда выйдет на игру в красных футболках и белых трусах." Это всё-таки наша победная форма...
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zigbert
1536604244
Удивило то что почти резервным составом показали хороший, результативный футбол. И это вселяет оптимизм. Молодцы.
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