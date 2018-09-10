ВАДА: «Делом Черышева занимается испанское антидопинговое агентство. Нас проинформируют»

А в связи с чем началась проверка? Представителям ВАДА сложно поверить, что русский футболист вот так вот внезапно начал хорошо играть и забивать много голов?
С другой стороны, если вспомнить Олимпиаду в Сочи, то там тоже никто не ожидал победы от России. А потом несколько лет прошло, и внезапно нашли допинг. Так что у наших футболистов всё ещё впереди.
Всемирное антидопинговое агентство подтвердило, что в отношении полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева ведется расследование.
«Этим делом в данный момент занимается испанское антидопинговое агентство, которое проинформирует ВАДА о результатах», – говорится в сообщении пресс-службы агентства.
Ранее отец футболиста Дмитрий Черышев заявил, что во время выступления сына за «Вильярреал» хавбеку кололи гормон роста.