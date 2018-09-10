ВАДА: «Делом Черышева занимается испанское антидопинговое агентство. Нас проинформируют»

Всемирное антидопинговое агентство подтвердило, что в отношении полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева ведется расследование.

«Этим делом в данный момент занимается испанское антидопинговое агентство, которое проинформирует ВАДА о результатах», – говорится в сообщении пресс-службы агентства.

Ранее отец футболиста Дмитрий Черышев заявил, что во время выступления сына за «Вильярреал» хавбеку кололи гормон роста.