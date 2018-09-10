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    ВАДА: «Делом Черышева занимается испанское антидопинговое агентство. Нас проинформируют»

    Всемирное антидопинговое агентство подтвердило, что в отношении полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева ведется расследование.

    «Этим делом в данный момент занимается испанское антидопинговое агентство, которое проинформирует ВАДА о результатах», – говорится в сообщении пресс-службы агентства.

    Ранее отец футболиста Дмитрий Черышев заявил, что во время выступления сына за «Вильярреал» хавбеку кололи гормон роста.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.09.2018 19:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 10 сентября 2018, 22:58

      А в связи с чем началась проверка? Представителям ВАДА сложно поверить, что русский футболист вот так вот внезапно начал хорошо играть и забивать много голов?
      С другой стороны, если вспомнить Олимпиаду в Сочи, то там тоже никто не ожидал победы от России. А потом несколько лет прошло, и внезапно нашли допинг. Так что у наших футболистов всё ещё впереди.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 10 сентября 2018, 22:17

      Надоела эта ВАДА -- из пальца высасывают !!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 сентября 2018, 21:59

      Стоило парню забить за Россию, пиндосовское ВАДА тут как тут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 10 сентября 2018, 21:50

      Испанцы, типа: Так не доставайся же ты никому!
      Ну-ну, жаль что мы так и не услышали по этому поводу гниду Родченко

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 10 сентября 2018, 19:43

      Кто то еще не понял, что ВАДА вообще не интересует никакая информация. Это все только что бы был повод для дисквалификации России.
      Ждите результата.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 10 сентября 2018, 19:18

      Да задолбали. Футболисты играть начали - сразу допинг.

      3
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > Karpathian 10 сентября 2018, 19:22

      Так его отец сам в интервью заявил, что Денису кололи запрещённые препараты. Разумеется, его слова проверяют.

      4
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      Рейтинг: +33447

      oyabun > Freyk 10 сентября 2018, 19:55

      Отец у Дениса слабоумный? Сочувствую..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > oyabun 10 сентября 2018, 21:24

      Он сказал верно, просто журналисты неверно поняли термины

      2
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