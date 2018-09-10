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    Финал Лиги чемпионов может пройти в Нью-Йорке

    УЕФА ведет переговоры о проведении финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке. Об этом сообщил основатель группы мультимедийных коммуникаций Mediapro Хауме Роурес.

    По его словам, Mediapro разделяет желание Ла Лиги играть матчи Примеры в США и Канаде.

    «Переговоры продолжаются. Исследуется возможность проведения финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке», – сказал Роурес.

    Ранее президент УЕФА Александер Чеферин подчеркнул, что до 2024 матчи Лиги чемпионов года будут проходить в Европе.

    Источник: AS

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    10.09.2018 17:43
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 10 сентября 2018, 22:24

      Правильно, а кубок Африки в Дагестане, а кубки латинских лиг в Бресте, или колумбии, чтобы марадонна кокс нюхал и радовался, вроде и под кайфом и на работе)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 10 сентября 2018, 21:23

      Это европейский кубок
      Какого черта в штатах проводить финалы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 10 сентября 2018, 19:56

      Идиотизм.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +527

      трениришко 10 сентября 2018, 19:27

      лучше сразу отсосите у пиндосов

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 10 сентября 2018, 19:23

      Даже заверения Чеферина не имеют силу.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2888

      absent32 10 сентября 2018, 19:01

      в папуа-новой гвинее проведите еще. вообще будет трешшшшшшш

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 10 сентября 2018, 18:59

      Плят` , дебилы... Играть европейский турнир в сше - МАРАЗМ!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 10 сентября 2018, 18:47

      Интересно что в головах творится у этих деятелей ? Как бабла побольше срубить?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 10 сентября 2018, 18:46

      на одних только трансляциях поднимут хренову тучу бабла.

      2
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 10 сентября 2018, 18:40

      Почему не на Марсе или Луне?)

      5
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