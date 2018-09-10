Финал Лиги чемпионов может пройти в Нью-Йорке

УЕФА ведет переговоры о проведении финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке. Об этом сообщил основатель группы мультимедийных коммуникаций Mediapro Хауме Роурес.

По его словам, Mediapro разделяет желание Ла Лиги играть матчи Примеры в США и Канаде.

«Переговоры продолжаются. Исследуется возможность проведения финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке», – сказал Роурес.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин подчеркнул, что до 2024 матчи Лиги чемпионов года будут проходить в Европе.