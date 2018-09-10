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    Глушаков тренируется по индивидуальной программе

    «Спартак» проводит подготовку к матчу седьмого тура РПЛ с «Ахматом».

    Полузащитник красно-белых Денис Глушаков сегодня тренировался отдельно от остальных футболистов команды. Капитан москвичей занимался по индивидуальному графику из-за последствий травмы бедра, полученной в прошлой игре с «Зенитом» (0:0).

    Встреча «Спартак» – «Ахмат» пройдет в воскресенье, 16 сентября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    10.09.2018 13:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +351

      Константинн 10 сентября 2018, 19:26

      Денис, давай уже тренеруйся со всеми, а то и играешь ты тоже как то по индивидуальной программе.

      0
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 10 сентября 2018, 14:50

      Надо восстановится к ближайшему туру. Здоровья Денис.

      6
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      Рейтинг: +24274

      DOCTOR PENALTY 10 сентября 2018, 14:23

      Готовится к войне с Терри за раздевалку. Выздоравливай, Дэн.

      3
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 10 сентября 2018, 14:22

      Может стоит на месте Глушакова попробовать Ташаева? Зря брали что ли?

      3
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      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > oyabun 10 сентября 2018, 15:26

      На его место Ханни наигрывается и когда тот уже свыкнется с мыслью что ему придется играть на той позиции, Глушак сядет на лавку, в ле уж точно

      0
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      ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun > klifS 10 сентября 2018, 18:13

      Хотелось бы. Но как то в последних играх Артем не впечатлил..

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