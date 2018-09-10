Глушаков тренируется по индивидуальной программе

«Спартак» проводит подготовку к матчу седьмого тура РПЛ с «Ахматом».

Полузащитник красно-белых Денис Глушаков сегодня тренировался отдельно от остальных футболистов команды. Капитан москвичей занимался по индивидуальному графику из-за последствий травмы бедра, полученной в прошлой игре с «Зенитом» (0:0).

Встреча «Спартак» – «Ахмат» пройдет в воскресенье, 16 сентября. Начало – в 19:00 по московскому времени.