Лига наций. Дубль Эриксена принес Дании победу над Уэльсом и другие результаты

...ох уж эта датская федерация,то пляжники,то основа,а ставки все мимо...
В матче 2-го тура Лиги наций сборная Дании дома победила Уэльс – 2:0. Дубль сделал Кристиан Эриксен.
С результатами других встреч можно ознакомиться ниже.
Лига наций. Лига В. Группа 4. 2-й тур
Голы: 1:0 – Эриксен, 32; 2:0 – Эриксен, 63 (с пенальти).
Лига наций. Лига D. Группа 4. 2-й тур
Македония – Армения – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Алиоски, 13 (с пенальти); 2:0 – Пандев, 59.
Лига наций. Лига D. Группа 1. 2-й тур
Гол: 1:0 – Окриашвили, 77 (с пенальти).
Лига наций. Лига С. Группа 3. 2-й тур
Болгария – Норвегия – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Васильев, 59.
Удаление: нет – Нордтвейт, 88.