Лига наций. Дубль Эриксена принес Дании победу над Уэльсом и другие результаты

В матче 2-го тура Лиги наций сборная Дании дома победила Уэльс – 2:0. Дубль сделал Кристиан Эриксен.

С результатами других встреч можно ознакомиться ниже.

Лига наций. Лига В. Группа 4. 2-й тур

Дания – Уэльс – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Эриксен, 32; 2:0 – Эриксен, 63 (с пенальти).

Лига наций. Лига D. Группа 4. 2-й тур

Македония – Армения – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Алиоски, 13 (с пенальти); 2:0 – Пандев, 59.

Лига наций. Лига D. Группа 1. 2-й тур

Грузия – Латвия – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Окриашвили, 77 (с пенальти).

Лига наций. Лига С. Группа 3. 2-й тур

Болгария – Норвегия – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Васильев, 59.

Удаление: нет – Нордтвейт, 88.

Турнирная таблица Лиги наций