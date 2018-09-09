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    Лига наций. Дубль Эриксена принес Дании победу над Уэльсом и другие результаты

    В матче 2-го тура Лиги наций сборная Дании дома победила Уэльс – 2:0. Дубль сделал Кристиан Эриксен.

    С результатами других встреч можно ознакомиться ниже.

    Лига наций. Лига В. Группа 4. 2-й тур

    Дания – Уэльс – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Эриксен, 32; 2:0 – Эриксен, 63 (с пенальти).

    Лига наций. Лига D. Группа 4. 2-й тур

    Македония – Армения – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Алиоски, 13 (с пенальти); 2:0 – Пандев, 59.

    Лига наций. Лига D. Группа 1. 2-й тур

    Грузия – Латвия – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Окриашвили, 77 (с пенальти).

    Лига наций. Лига С. Группа 3. 2-й тур

    Болгария – Норвегия – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Васильев, 59.

    Удаление: нет – Нордтвейт, 88.

    Турнирная таблица Лиги наций

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2018 20:56
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 9 сентября 2018, 21:08

      ...ох уж эта датская федерация,то пляжники,то основа,а ставки все мимо...

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