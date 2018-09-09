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Расписание матчей
Северная Македония - Армения
Северная Македония - Армения: обзор матча 09 сентября 2018
Северная Македония
09.09.2018, воскресенье, 19:00
, группа D4, 2 тур
2 : 0
Завершен
Армения
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Македония - Армения
Конец матча
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Северная Македония - Армения
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, 5 тур
Шотландия
- : -
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
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3 : 0
06.10.2026
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Лига наций, 3 тур
Северная Македония
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03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Турция
4 : 0
01.06.2026
Северная Македония
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
- : -
12.11.2026
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Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
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02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Товарищеские матчи. Сборные
Армения
1 : 1
09.06.2026
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Информация о матче
Стадион:
Тоше Проески
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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