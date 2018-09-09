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Дания - Уэльс

09.09.2018, Воскресенье, 19:00 мск Копенгаген, стадион Паркен Трансляция: Матч ТВ , 2 тур Дания - Уэльс
Товарищеские матчи 2008
Сборные,
19 ноября, среда 22:15 Дания 0:1 Уэльс
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