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Болгария - Норвегия

09.09.2018, Воскресенье, 19:00 мск Трансляция: Матч! Футбол 1 , 2 тур Болгария - Норвегия
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа H
7 тур
3 сентября, четверг 21:45 Болгария 0:1 Норвегия
3 тур
13 октября, понедельник 22:45 Норвегия 2:1 Болгария
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