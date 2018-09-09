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Грузия - Латвия

09.09.2018, Воскресенье, 19:00 мск Трансляция: Матч! Футбол 2 , 2 тур Грузия - Латвия
Товарищеские матчи. Сборные 2017

28 марта, вторник 17:00 Грузия 5:0 Латвия
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), группа F
9 тур
2 сентября, пятница 21:00 Грузия 0:1 Латвия
4 тур
12 октября, вторник 21:00 Латвия 1:1 Грузия
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