Кантона: «Саутгейт тренирует сборную Англии, потому что ни одному клубу он не нужен»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона заявил, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт возглавляет национальную команду, поскольку ни один клуб не предлагает ему работу.

«Лучшие тренеры всегда работают в топ-клубах, а не в национальных командах. Это правда. Подумайте об этом.

На чемпионате мира тренеру сборной Испании [Хулену Лопетеги] предложили работу в «Реале», и он согласился, несмотря на то, что больше не мог руководить Испанией, которая была одним из фаворитов на победу в ЧМ-2018. Он предпочел тренировать Мадрид, а не национальную команду. Почему? Потому что лучшие клубы – это то место, где хотят работать лучшие тренеры.

Взгляните на Англию. Мне нравится Саутгейт, но что он сделал как тренер раньше? Он был тренером «Мидлсбро». Что ему удалось выиграть? Ничего. Почему его назначили в сборную Англии? Потому что он был единственным, кто был без клуба.

Я говорю так как есть: тренеры сборных работают в национальных командах, потому что ни один клуб не хочет видеть их», – сказал Кантона.