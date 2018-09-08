Аршавин: «Рекомендую Головину думать только о футболе»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин, имеющий опыт выступления в АПЛ, дал совет ушедшему летом в «Монако» Александру Головину. Экс-армеец сейчас восстанавливается от травмы.

– Александр Головин переехал во Францию. Что посоветуете ему и от чего, наоборот, можете предостеречь?

– Я советую ему думать только о футболе и играть в футбол. Дальше уже ему подскажут. В Монако много русских, а также русское руководство – президент, вице-президент.

Я думаю, они поспособствуют тому, чтобы он наилучшим образом смог реализовать свой большой талант.