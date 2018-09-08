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Аршавин: «Рекомендую Головину думать только о футболе»

8 сентября 2018, 21:58
6

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин, имеющий опыт выступления в АПЛ, дал совет ушедшему летом в «Монако» Александру Головину. Экс-армеец сейчас восстанавливается от травмы.

– Александр Головин переехал во Францию. Что посоветуете ему и от чего, наоборот, можете предостеречь?

– Я советую ему думать только о футболе и играть в футбол. Дальше уже ему подскажут. В Монако много русских, а также русское руководство – президент, вице-президент.

Я думаю, они поспособствуют тому, чтобы он наилучшим образом смог реализовать свой большой талант.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Кайрат Монако Аршавин Андрей Головин Александр
Комментарии (6)
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smersh45
1536433941
дельный совет
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Cнег
1536437257
Чья бы корова мычала... Ондрюшко, ты сам-то о чем думал, когда под чипсы подписался? Подписался - обос*ался, а Венгер на тебя очень рассчитывал. Не советчик ты...ни разу.
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Фотон
1536468767
Совет то дать может любой.
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bolela_16
1536470551
а соблазнов то много...
Ответить
vodomut
1536473425
чья бы мычала
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zigbert
1536496928
Правильно, талант закапывать нельзя.
Ответить
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