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    Аршавин: «Рекомендую Головину думать только о футболе»

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин, имеющий опыт выступления в АПЛ, дал совет ушедшему летом в «Монако» Александру Головину. Экс-армеец сейчас восстанавливается от травмы.

    – Александр Головин переехал во Францию. Что посоветуете ему и от чего, наоборот, можете предостеречь?

    – Я советую ему думать только о футболе и играть в футбол. Дальше уже ему подскажут. В Монако много русских, а также русское руководство – президент, вице-президент.

    Я думаю, они поспособствуют тому, чтобы он наилучшим образом смог реализовать свой большой талант.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.09.2018 21:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 9 сентября 2018, 15:42

      Правильно, талант закапывать нельзя.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 9 сентября 2018, 09:10

      чья бы мычала

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 9 сентября 2018, 08:22

      а соблазнов то много...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 9 сентября 2018, 07:52

      Совет то дать может любой.

      1
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      Рейтинг: +288

      Cнег 8 сентября 2018, 23:07

      Чья бы корова мычала... Ондрюшко, ты сам-то о чем думал, когда под чипсы подписался? Подписался - обос*ался, а Венгер на тебя очень рассчитывал. Не советчик ты...ни разу.

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 8 сентября 2018, 22:12

      дельный совет

      1
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