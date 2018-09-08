Бельерин: «Меня называли лесбиянкой за длинные волосы»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин высказал мнение об отношении футбольной общественности к игрокам, представляющим сексуальные меньшинства.

«Нельзя представить, чтобы в футболе кто-то признался в том, что он гей. Некоторые болельщики к этому не готовы. Подобная ситуация произошла недавно в регби, когда игрок из Уэльса совершил каминг-аут. Это восприняли нормально, но в футболе абсолютно иная культура. Могут посыпаться очень личные и обидные оскорбления, особенно от болельщиков команд-соперников.

Например, меня называли лесбиянкой за то, что я отрастил волосы. Были и другие гомофобские оскорбления. Я научился не обращать внимания на такое, но это все равно может оказывать влияние на вас», – сказал Бельерин.