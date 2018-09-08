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    Бельерин: «Меня называли лесбиянкой за длинные волосы»

    Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин высказал мнение об отношении футбольной общественности к игрокам, представляющим сексуальные меньшинства.

    «Нельзя представить, чтобы в футболе кто-то признался в том, что он гей. Некоторые болельщики к этому не готовы. Подобная ситуация произошла недавно в регби, когда игрок из Уэльса совершил каминг-аут. Это восприняли нормально, но в футболе абсолютно иная культура. Могут посыпаться очень личные и обидные оскорбления, особенно от болельщиков команд-соперников.

    Например, меня называли лесбиянкой за то, что я отрастил волосы. Были и другие гомофобские оскорбления. Я научился не обращать внимания на такое, но это все равно может оказывать влияние на вас», – сказал Бельерин.

    Источник: The Times

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    08.09.2018 18:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3959

      Kollljan 8 сентября 2018, 20:00

      п.е.де.рам нет места в футболе и, вообще, ни где.

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 8 сентября 2018, 18:29

      не за длинные волосы, а за то, что ты делаешь всё, что бы быть похожим на лесбиянку)

      3
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 8 сентября 2018, 18:20

      я согласен с тем что вещи надо называть своими именами! например - гей, это пид...р! и никак иначе...

      9
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Project Бабангида 8 сентября 2018, 18:56

      Не поверишь, но и среди нормальных людей очень много пид...ов.

      3
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > Project Бабангида 8 сентября 2018, 19:33

      мне вот лично пофигу, оскорблять не буду, хотят там долбиться в зад, то пусть долбятся, главное не показывать на публику, чтобы не вызывать блевоту

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