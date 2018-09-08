«Барселона» нашла замену Суаресу в «Сассуоло»

«Барселона» интересуется нападающим «Сассуоло» Доменико Берарди. Каталонцы постараются приобрести 24-летнего футболиста следующим летом. Итальянец рассматривается в качестве замены Луису Суаресу.

Ранее сообщалось, что на форварда претендует «Рома». Под руководством главного тренера римлян Эусебио Ди Франческо Берарди работал в «Сассуоло» с 2012 по 2017 год.

В сезоне-2017/18 Берарди провел на клубном уровне 33 матча, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами.