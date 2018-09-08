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    «Барселона» нашла замену Суаресу в «Сассуоло»

    «Барселона» интересуется нападающим «Сассуоло» Доменико Берарди. Каталонцы постараются приобрести 24-летнего футболиста следующим летом. Итальянец рассматривается в качестве замены Луису Суаресу.

    Ранее сообщалось, что на форварда претендует «Рома». Под руководством главного тренера римлян Эусебио Ди Франческо Берарди работал в «Сассуоло» с 2012 по 2017 год.

    В сезоне-2017/18 Берарди провел на клубном уровне 33 матча, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами.

    Источник: Football Italia

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    08.09.2018 16:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 сентября 2018, 10:39

      Что-то как-то сомнительно. Кажется, что это агент там нагнетает на ровном месте, или может сам клуб, дабы трансферную стоимость накрутить.

      0
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 8 сентября 2018, 16:44

      Так то он атакующий полузащитник и видеть в нем замену Суаресу смешно и пахнет уткой

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