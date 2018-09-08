Черышева в Испании проверяют на допинг

Испанское антидопинговое агентство занимается проверкой допинг-проб полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

Ранее отец 27-летнего футболиста сборной России Дмитрий Черышев заявил, что хавбеку делали инъекции гормона роста во время выступления за «Вильярреал». Позже РФС опроверг это высказывание, пояснив, что Денис получал разрешенные инъекции плазмы, а журналист неправильно понял слова Черышева-старшего.

Представитель испанского агентства заявил, что расследование ведется в контакте с российской стороной и WADA для установки инъекции, которые на самом деле делали Черышеву.

Применение гормона роста без имеющегося разрешения может повлечь дисквалификации на срок до четырех лет.