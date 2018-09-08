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Черышева в Испании проверяют на допинг

8 сентября 2018, 15:30
11

Испанское антидопинговое агентство занимается проверкой допинг-проб полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

Ранее отец 27-летнего футболиста сборной России Дмитрий Черышев заявил, что хавбеку делали инъекции гормона роста во время выступления за «Вильярреал». Позже РФС опроверг это высказывание, пояснив, что Денис получал разрешенные инъекции плазмы, а журналист неправильно понял слова Черышева-старшего.

Представитель испанского агентства заявил, что расследование ведется в контакте с российской стороной и WADA для установки инъекции, которые на самом деле делали Черышеву.

Применение гормона роста без имеющегося разрешения может повлечь дисквалификации на срок до четырех лет.

Источник: Telegraph.co.uk
Испания. Примера Валенсия Россия Черышев Денис
Комментарии (11)
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Mister Fiks
1536409951
Язык мой - враг мой.
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STAFOR13
1536410118
в футбол раз лезут опять эти WADA, так пускай Пулишича потрепят, Инфартино думаю окажет нам такую услугу, это им не на политических играх WADой своей пугать...
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Project Бабангида
1536410913
черышев не в том статусе, что бы ему было позволено колоть то, чем колят месси
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Shaitan.
1536410984
Красава батя, родного сына заложил
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Старикан
1536412100
Павлик Морозов наоборот...
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polt
1536415567
Ну теперь будет расти еще 4 года
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zigbert
1536419437
Проговорился отец вот и нагрянула проверка.
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Рубик Докоян
1536423135
От гормонов роста рост футбольного мастерства не наблюдается как и запредельной физики. Скоро будут цепляться к спортивной амуниции, если не той фирмы, то допинг...
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