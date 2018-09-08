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    Черышева в Испании проверяют на допинг

    Испанское антидопинговое агентство занимается проверкой допинг-проб полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

    Ранее отец 27-летнего футболиста сборной России Дмитрий Черышев заявил, что хавбеку делали инъекции гормона роста во время выступления за «Вильярреал». Позже РФС опроверг это высказывание, пояснив, что Денис получал разрешенные инъекции плазмы, а журналист неправильно понял слова Черышева-старшего.

    Представитель испанского агентства заявил, что расследование ведется в контакте с российской стороной и WADA для установки инъекции, которые на самом деле делали Черышеву.

    Применение гормона роста без имеющегося разрешения может повлечь дисквалификации на срок до четырех лет.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    08.09.2018 15:30
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 сентября 2018, 19:12

      От гормонов роста рост футбольного мастерства не наблюдается как и запредельной физики. Скоро будут цепляться к спортивной амуниции, если не той фирмы, то допинг...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 18:10

      Проговорился отец вот и нагрянула проверка.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 8 сентября 2018, 17:06

      Ну теперь будет расти еще 4 года

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 8 сентября 2018, 16:08

      Павлик Морозов наоборот...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 8 сентября 2018, 15:49

      Красава батя, родного сына заложил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 8 сентября 2018, 15:48

      черышев не в том статусе, что бы ему было позволено колоть то, чем колят месси

      5
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      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Project Бабангида 8 сентября 2018, 16:35

      То есть чем круче футболист и его статус - тем больше можно ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > ItalianFootball 8 сентября 2018, 16:40

      именно! за такими игроками стоят определённые люди и структуры, с большими возможностями. черышев к ним само собой не относится .
      что позволено юпитеру не позволено быку.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 8 сентября 2018, 15:35

      в футбол раз лезут опять эти WADA, так пускай Пулишича потрепят, Инфартино думаю окажет нам такую услугу, это им не на политических играх WADой своей пугать...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17728

      Mister Fiks 8 сентября 2018, 15:32

      Язык мой - враг мой.

      5
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      Рейтинг: +137

      Тартария > Mister Fiks 14 октября 2018, 20:08

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      0
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