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    Защитник ЦСКА Магнуссон: «Каррера часто кричал на меня»

    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал о своем отношении к главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере.

    Исландский футболист выступал за «Ювентус», в тренерском штабе которого работали Каррера и Антонио Конте.

    — Массимо — хороший человек, и я многому научился именно от него: как обороняться и что значит настоящий итальянский футбол. Как футболиста меня сделал именно штаб Конте, включая и Карреру. А еще — Кьеллини, Бонуччи и Бардзальи. Работать с ними — это как экзамен в школе, на который ты взял учебник и когда угодно можешь подсмотреть. Знаю, что Массимо требует от игроков, так что смогу многое рассказать тренерам ЦСКА. И, надеюсь, еще не все игроки «Спартака» привыкли к требованиям Карреры. Он силен.

    — Каррера часто кричал на вас на тренировках?

    — Да, много раз, и Конте тоже. Хотя Каррера спокойнее — мало кто сравнится с Антонио. Массимо чаще общался с футболистами наедине, в том числе со мной. В целом Конте и Каррера похожи, только главный тренер больше работал с полузащитниками, а Массимо — с обороной.

    Но сейчас мы говорим о Каррере как о спартаковце. А когда я слышу о «Спартаке», я просто хочу победить.

    Источник: Sport24

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    07.09.2018 15:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 7 сентября 2018, 19:06

      Заголовок какой-то идиотский, вырван кусочек из текста с добавлением "на меня". Заголовок абсолютно не отражает смысл интервьюшки.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 7 сентября 2018, 16:24

      какой хавбек, грамотеи бомбардира

      2
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