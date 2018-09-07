Защитник ЦСКА Магнуссон: «Каррера часто кричал на меня»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал о своем отношении к главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере.

Исландский футболист выступал за «Ювентус», в тренерском штабе которого работали Каррера и Антонио Конте.

— Массимо — хороший человек, и я многому научился именно от него: как обороняться и что значит настоящий итальянский футбол. Как футболиста меня сделал именно штаб Конте, включая и Карреру. А еще — Кьеллини, Бонуччи и Бардзальи. Работать с ними — это как экзамен в школе, на который ты взял учебник и когда угодно можешь подсмотреть. Знаю, что Массимо требует от игроков, так что смогу многое рассказать тренерам ЦСКА. И, надеюсь, еще не все игроки «Спартака» привыкли к требованиям Карреры. Он силен.

— Каррера часто кричал на вас на тренировках?

— Да, много раз, и Конте тоже. Хотя Каррера спокойнее — мало кто сравнится с Антонио. Массимо чаще общался с футболистами наедине, в том числе со мной. В целом Конте и Каррера похожи, только главный тренер больше работал с полузащитниками, а Массимо — с обороной.

Но сейчас мы говорим о Каррере как о спартаковце. А когда я слышу о «Спартаке», я просто хочу победить.