Луческу: «Сборная России не просто так добилась успеха на чемпионате мира-2018»

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу поделился мыслями перед матчем первого тура Лиги В Лиги наций против сборной России. Игра состоится завтра, 7 сентября.

«У России очень хорошая команда. Мы с ними играли и понимаем, что на чемпионате мира успех к сборной России пришeл не просто так. Станислав Черчесов — очень умный тренер. Он построил игру на контратаках, уделил много внимания дисциплине, топ-форму набрал Артeм Дзюба. Так что результат заслуженный.

Сейчас у них обновленная команда, но мы еe изучили и нацелены на победу. Уверен, игра будет классной, и соперники соответствуют еe качеству», – сказал румын.

Начало матча – в 21:45 по Москве.