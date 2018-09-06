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    Луческу: «Сборная России не просто так добилась успеха на чемпионате мира-2018»

    Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу поделился мыслями перед матчем первого тура Лиги В Лиги наций против сборной России. Игра состоится завтра, 7 сентября.

    «У России очень хорошая команда. Мы с ними играли и понимаем, что на чемпионате мира успех к сборной России пришeл не просто так. Станислав Черчесов — очень умный тренер. Он построил игру на контратаках, уделил много внимания дисциплине, топ-форму набрал Артeм Дзюба. Так что результат заслуженный.

    Сейчас у них обновленная команда, но мы еe изучили и нацелены на победу. Уверен, игра будет классной, и соперники соответствуют еe качеству», – сказал румын.

    Начало матча – в 21:45 по Москве.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.09.2018 19:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 сентября 2018, 10:14

      да ладно тебе цыган не преувеличивай нас сейчас по сути опять новая команда чабан всё эксперментирует

      0
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    • ...
      Рейтинг: +339

      babenko1977 6 сентября 2018, 23:59

      Не бойся не проиграете как минимум

      0
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 6 сентября 2018, 21:55

      КАКОГО Б***Ь УСПЕХА!!!!!!!??????????

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Axe111 8 сентября 2018, 06:14

      Выхода в четвертфинал

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 6 сентября 2018, 20:53

      Да, Цыган, бойся. Страшный Дзюба к тебе едет.

      -1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 6 сентября 2018, 20:22

      Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку.

      2
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