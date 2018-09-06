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  • Игроки сборной России обратились к болельщикам перед матчами с Турцией и Чехией

Игроки сборной России обратились к болельщикам перед матчами с Турцией и Чехией

6 сентября 2018, 13:28
9

Футболисты сборной России записали видеообращение к болельщикам, в котором приняли участие Роман Зобнин, Александр Ерохин, Роман Нойштедтер, Денис Черышев, Георгий Джикия, Федор Кудряшов и Андрей Лунев.

«Всем привет из сборной России. Мы снова с вами. Очень приятно вновь собраться вместе и окунуться в теплую знакомую атмосферу.

Мы начинаем новый цикл и надеемся, что он сложится для нас удачно. Нас ждут непростые матчи с Турцией и Чехией, и мы сделаем все возможное для победы. До встречи, спасибо вам за поддержку.

Вместе мы команда. Мы начинаем», – говорится в обращении.

Россияне 7 сентября сыграют со сборной Турции в Лиге наций, а 10-го встретятся в товарищеском матче с Чехией.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: РФС
Товарищеские матчи Россия Турция Чехия Кудряшов Федор Ерохин Александр Лунев Андрей Нойштедтер Роман Джикия Георгий Зобнин Роман Черышев Денис
Комментарии (9)
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alex kidn
1536229867
Удачи
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Skull_Boy
1536229938
На чехов как бы положить, а турок надо дергать
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Леший88
1536232173
То чувство, когда грузин Джикия говорит на чистом русском, а русский Денис Черышев с акцентом...
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BlackMurder
1536232299
Всех лохов собрали, посмотрим как теперь без денег путина выйграют что либо
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SPARTAK 85
1536232319
Ну посмотрим как оно сложится.
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olegbrankov
1536239514
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zigbert
1536243091
Удачи сборной.
Ответить
Chesn0k
1536249015
Мы начинаем КВН! Для чего? - Для чего? Чтоб не осталось в стороне никого! - Никого! Пусть не решить нам всех проблем не решить всех проблем, Но станет радостнее всем, веселей, станет всем!
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Артурка32
1536299175
Почему на видео нет капитана? где Дзюбиньо?
Ответить
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