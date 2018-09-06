Игроки сборной России обратились к болельщикам перед матчами с Турцией и Чехией

Футболисты сборной России записали видеообращение к болельщикам, в котором приняли участие Роман Зобнин, Александр Ерохин, Роман Нойштедтер, Денис Черышев, Георгий Джикия, Федор Кудряшов и Андрей Лунев.

«Всем привет из сборной России. Мы снова с вами. Очень приятно вновь собраться вместе и окунуться в теплую знакомую атмосферу.

Мы начинаем новый цикл и надеемся, что он сложится для нас удачно. Нас ждут непростые матчи с Турцией и Чехией, и мы сделаем все возможное для победы. До встречи, спасибо вам за поддержку.

Вместе мы команда. Мы начинаем», – говорится в обращении.

Россияне 7 сентября сыграют со сборной Турции в Лиге наций, а 10-го встретятся в товарищеском матче с Чехией.