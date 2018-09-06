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    Игроки сборной России обратились к болельщикам перед матчами с Турцией и Чехией

    Футболисты сборной России записали видеообращение к болельщикам, в котором приняли участие Роман Зобнин, Александр Ерохин, Роман Нойштедтер, Денис Черышев, Георгий Джикия, Федор Кудряшов и Андрей Лунев.

    «Всем привет из сборной России. Мы снова с вами. Очень приятно вновь собраться вместе и окунуться в теплую знакомую атмосферу.

    Мы начинаем новый цикл и надеемся, что он сложится для нас удачно. Нас ждут непростые матчи с Турцией и Чехией, и мы сделаем все возможное для победы. До встречи, спасибо вам за поддержку.

    Вместе мы команда. Мы начинаем», – говорится в обращении.

    Россияне 7 сентября сыграют со сборной Турции в Лиге наций, а 10-го встретятся в товарищеском матче с Чехией.

    Источник: РФС

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    06.09.2018 13:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 7 сентября 2018, 08:46

      Почему на видео нет капитана? где Дзюбиньо?

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 6 сентября 2018, 18:50

      Мы начинаем КВН!
      Для чего?
      - Для чего?
      Чтоб не осталось в стороне
      никого!
      - Никого!
      Пусть не решить нам всех проблем
      не решить всех проблем,
      Но станет радостнее всем,
      веселей, станет всем!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 6 сентября 2018, 17:11

      Удачи сборной.

      1
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      Рейтинг: -28

      olegbrankov 6 сентября 2018, 16:11

      Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома без диет и спорта! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно---- https://bitly.su/9h53Gbx

      -2
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 6 сентября 2018, 14:11

      Ну посмотрим как оно сложится.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 6 сентября 2018, 14:11

      Всех лохов собрали, посмотрим как теперь без денег путина выйграют что либо

      -1
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      Рейтинг: +222

      Леший88 6 сентября 2018, 14:09

      То чувство, когда грузин Джикия говорит на чистом русском, а русский Денис Черышев с акцентом...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 6 сентября 2018, 13:32

      На чехов как бы положить, а турок надо дергать

      1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 6 сентября 2018, 13:31

      Удачи

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