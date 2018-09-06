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    Нобоа: «Зенит» и «Спартак» – два главных лидера российского футбола в последние годы»

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа считает, что петербуржцы и «Спартак» поведут борьбу за чемпионство в нынешнем сезоне. По словам эквадорца, именно эти клубы – лидеры РПЛ последних лет.

    «Нет ли ощущения, что именно «Зенит» со «Спартаком» в этом сезоне и разыграют золото? Пока все к тому идет. Впрочем, каждый год именно это противостояние – самое принципиальное.

    Где-то рядом обычно ЦСКА, в минувшем сезоне неожиданно выстрелил «Локомотив», но все же глобально два главных лидера российского футбола в последние годы – это «Зенит» и «Спартак», – сказал Нобоа.

    После шести туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 16 очков. «Спартак» занимает вторую строчку, отставая на два балла. В минувшие выходные команды в Санкт-Петербурге сыграли между собой вничью со счетом 0:0.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    06.09.2018 12:12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +23534

      Мары 6 сентября 2018, 18:01

      Главное слово забыл Кристиан добавить.Пока главные.
      Через месяц уже картина может поменяться.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 6 сентября 2018, 16:57

      Пока да. Но загадывать вперед как всегда трудно.

      3
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      Рейтинг: +532

      Бан 6 сентября 2018, 16:46

      Самый стабильный лидер – ЦСКА. С 2010 года только раз спускался на третье место.
      У Зенита два третьих и один раз вне призовых мест.
      У Спартака по разу 1-е, 2-е и 3-е, остальное вне призов.

      0
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      Рейтинг: -28

      olegbrankov 6 сентября 2018, 16:12

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- https://ubit.link/XJp8m

      -2
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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 6 сентября 2018, 15:42

      Цска где то рядом)))) он перегрелся.обьективно последние годы зенит и цска лидеры. Спартак только только подтягиваться начал

      1
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      Рейтинг: +662

      pato08 6 сентября 2018, 13:46

      СПАРТАК в последние года два только вернулся в лидеры. А 5 место зенита в прошлом сезоне разве лидерство?

      А так цска и зенит были лидерами последние лет 10.

      И поочереди другие команды составляли им конкуренцию.
      P.s. болельщик Спартака

      8
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > pato08 6 сентября 2018, 15:11

      Рубин ещё 08-09гг. Пока его не растащили. За последние 3 года Зенит был 3-3-5(места). Спартак 3-1-3.

      2
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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 > pato08 6 сентября 2018, 15:40

      Согласен полностью!!!

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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > Отчаянный Пердун 6 сентября 2018, 15:40

      И у него где-то рядом обычно ЦСКА, хотя у них 1-2-2

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