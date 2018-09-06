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  • Нобоа: «Зенит» и «Спартак» – два главных лидера российского футбола в последние годы»

Нобоа: «Зенит» и «Спартак» – два главных лидера российского футбола в последние годы»

6 сентября 2018, 12:12
9

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа считает, что петербуржцы и «Спартак» поведут борьбу за чемпионство в нынешнем сезоне. По словам эквадорца, именно эти клубы – лидеры РПЛ последних лет.

«Нет ли ощущения, что именно «Зенит» со «Спартаком» в этом сезоне и разыграют золото? Пока все к тому идет. Впрочем, каждый год именно это противостояние – самое принципиальное.

Где-то рядом обычно ЦСКА, в минувшем сезоне неожиданно выстрелил «Локомотив», но все же глобально два главных лидера российского футбола в последние годы – это «Зенит» и «Спартак», – сказал Нобоа.

После шести туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 16 очков. «Спартак» занимает вторую строчку, отставая на два балла. В минувшие выходные команды в Санкт-Петербурге сыграли между собой вничью со счетом 0:0.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Нобоа Кристиан
Комментарии (9)
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pato08
1536230766
СПАРТАК в последние года два только вернулся в лидеры. А 5 место зенита в прошлом сезоне разве лидерство?
А так цска и зенит были лидерами последние лет 10.
И поочереди другие команды составляли им конкуренцию. P.s. болельщик Спартака
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Serhio1010
1536237772
Цска где то рядом)))) он перегрелся.обьективно последние годы зенит и цска лидеры. Спартак только только подтягиваться начал
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olegbrankov
1536239534
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Бан
1536241602
Самый стабильный лидер – ЦСКА. С 2010 года только раз спускался на третье место. У Зенита два третьих и один раз вне призовых мест. У Спартака по разу 1-е, 2-е и 3-е, остальное вне призов.
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zigbert
1536242251
Пока да. Но загадывать вперед как всегда трудно.
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Мары
1536246108
Главное слово забыл Кристиан добавить.Пока главные. Через месяц уже картина может поменяться.
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