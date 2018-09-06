Нобоа: «Зенит» и «Спартак» – два главных лидера российского футбола в последние годы»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа считает, что петербуржцы и «Спартак» поведут борьбу за чемпионство в нынешнем сезоне. По словам эквадорца, именно эти клубы – лидеры РПЛ последних лет.

«Нет ли ощущения, что именно «Зенит» со «Спартаком» в этом сезоне и разыграют золото? Пока все к тому идет. Впрочем, каждый год именно это противостояние – самое принципиальное.

Где-то рядом обычно ЦСКА, в минувшем сезоне неожиданно выстрелил «Локомотив», но все же глобально два главных лидера российского футбола в последние годы – это «Зенит» и «Спартак», – сказал Нобоа.

После шести туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 16 очков. «Спартак» занимает вторую строчку, отставая на два балла. В минувшие выходные команды в Санкт-Петербурге сыграли между собой вничью со счетом 0:0.