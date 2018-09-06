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    Нобоа: «Дзюба посчитал, что я полноват и не слишком быстр, стал называть пингвиненком»

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о том, как за ним закрепилось прозвище «пингвиненок».

    «Это пошло еще с тех пор, как мы впервые пересеклись с Дзюбой на сборах команды. Все только вышли из отпуска, Артем посчитал, что я полноват и не слишком быстр, стал называть пингвиненком. Так и пошло. Думаю, вся страна уже знает, что с этим парнем не соскучишься.

    Мы много времени проводили втроем – я, Дзюба и Кокорин, это мои хорошие друзья. Присутствие Артема помогает «Зениту» не только в футбольном плане, но и в психологическом, он всех заряжает позитивом», – рассказал Нобоа.

    Сейчас футболист проходит реабилитацию после перенесенной операции.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    06.09.2018 11:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +351

      Константинн 7 сентября 2018, 09:56

      Зачем свои личные отношения выставлять напоказ? Тут не все толерантные. От Нобоа жена недавно ушла... Дзюба про члены в душе рассказывал, Кокорин в ванной .... Странно все это.

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 6 сентября 2018, 19:56

      Давай, пингвиненок, поправляйся поскорее!
      Ещё ЛЕ выигрывать, твоя помощь потребуется!

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      Рейтинг: +2390

      baden69 6 сентября 2018, 13:03

      Ждем возвращения на поле к весенним матчам, в конце сезона твоя помощь не помешает.

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