Нобоа: «Дзюба посчитал, что я полноват и не слишком быстр, стал называть пингвиненком»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о том, как за ним закрепилось прозвище «пингвиненок».

«Это пошло еще с тех пор, как мы впервые пересеклись с Дзюбой на сборах команды. Все только вышли из отпуска, Артем посчитал, что я полноват и не слишком быстр, стал называть пингвиненком. Так и пошло. Думаю, вся страна уже знает, что с этим парнем не соскучишься.

Мы много времени проводили втроем – я, Дзюба и Кокорин, это мои хорошие друзья. Присутствие Артема помогает «Зениту» не только в футбольном плане, но и в психологическом, он всех заряжает позитивом», – рассказал Нобоа.

Сейчас футболист проходит реабилитацию после перенесенной операции.