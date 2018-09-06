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  • Нобоа – о сроках возвращения: «Я не загадываю. Когда смогу играть, тогда и выйду на поле»

Нобоа – о сроках возвращения: «Я не загадываю. Когда смогу играть, тогда и выйду на поле»

6 сентября 2018, 10:30
8

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа не торопится называть сроки своего возвращения на поле после операции, которую он перенес 24 августа на крестообразной связке правого коленного сустава.

– Спартаковец Жиго в воскресенье получил ту же травму, что и у вас, разрыв крестообразных связок, но с ней отыграл еще пару минут. Вы сразу поняли всю серьезность ситуации?

– Мгновенно. Раздался характерный треск разрыва связки, я дотронулся до колена – оно горячее, не мог наступить на ногу, так что никаких иллюзий не питал.

– Рассчитываете с первого дня зимних сборов работать в общей группе?

– Я не загадываю. Естественно, любой бы на моем месте посчитал, что полгода восстановления, которые обычно закладывают при таких травмах, истекут к 20 февраля – как раз к матчам плей-офф Лиги Европы, куда, уверен, «Зенит» пробьется. Но, повторюсь, не хочу загонять себя в какие-то рамки, называть конкретные сроки возвращения. Когда смогу играть, тогда и выйду на поле.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Нобоа Кристиан
Комментарии (8)
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Рубик Докоян
1536220267
Вот и правильно. Действующий контракт с " Зенитом" до июня 2020г., футбольная карьера близится к завершению, а здоровье одно и его надо беречь. Ждём тебя здоровым и полным сил ещё поиграть на футбольном поле.
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15112007
1536223080
Ждем возвращения, пингвиненок. Поправляйся скорей!
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Zenmaster
1536226556
Только попёрло -- и на тебе -- как не справедливо !!! Выздоравливай скорей -- ЖДЁМ ТЕБЯ !!!
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piligrim1986
1536234965
выздоравливай, нам очки в еврокубках ннада
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dik_fransis
1536235320
выздоравливай скореРостов желает тебе здоровья!!!
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olegbrankov
1536239525
нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://bitly.su/9h53Gbx
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zigbert
1536240464
Поправляйся Кристиан.
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Urry
1536241511
Скорейшего выздоровления!
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