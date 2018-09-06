Нобоа – о сроках возвращения: «Я не загадываю. Когда смогу играть, тогда и выйду на поле»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа не торопится называть сроки своего возвращения на поле после операции, которую он перенес 24 августа на крестообразной связке правого коленного сустава.

– Спартаковец Жиго в воскресенье получил ту же травму, что и у вас, разрыв крестообразных связок, но с ней отыграл еще пару минут. Вы сразу поняли всю серьезность ситуации?

– Мгновенно. Раздался характерный треск разрыва связки, я дотронулся до колена – оно горячее, не мог наступить на ногу, так что никаких иллюзий не питал.

– Рассчитываете с первого дня зимних сборов работать в общей группе?

– Я не загадываю. Естественно, любой бы на моем месте посчитал, что полгода восстановления, которые обычно закладывают при таких травмах, истекут к 20 февраля – как раз к матчам плей-офф Лиги Европы, куда, уверен, «Зенит» пробьется. Но, повторюсь, не хочу загонять себя в какие-то рамки, называть конкретные сроки возвращения. Когда смогу играть, тогда и выйду на поле.