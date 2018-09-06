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    Нобоа – о сроках возвращения: «Я не загадываю. Когда смогу играть, тогда и выйду на поле»

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа не торопится называть сроки своего возвращения на поле после операции, которую он перенес 24 августа на крестообразной связке правого коленного сустава.

    – Спартаковец Жиго в воскресенье получил ту же травму, что и у вас, разрыв крестообразных связок, но с ней отыграл еще пару минут. Вы сразу поняли всю серьезность ситуации?

    – Мгновенно. Раздался характерный треск разрыва связки, я дотронулся до колена – оно горячее, не мог наступить на ногу, так что никаких иллюзий не питал.

    – Рассчитываете с первого дня зимних сборов работать в общей группе?

    – Я не загадываю. Естественно, любой бы на моем месте посчитал, что полгода восстановления, которые обычно закладывают при таких травмах, истекут к 20 февраля – как раз к матчам плей-офф Лиги Европы, куда, уверен, «Зенит» пробьется. Но, повторюсь, не хочу загонять себя в какие-то рамки, называть конкретные сроки возвращения. Когда смогу играть, тогда и выйду на поле.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    06.09.2018 10:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +722

      Urry 6 сентября 2018, 16:45

      Скорейшего выздоровления!

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      Рейтинг: +100737

      zigbert 6 сентября 2018, 16:27

      Поправляйся Кристиан.

      1
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      Рейтинг: -28

      olegbrankov 6 сентября 2018, 16:12

      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://bitly.su/9h53Gbx

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      Рейтинг: +466

      dik_fransis 6 сентября 2018, 15:02

      выздоравливай скореРостов желает тебе здоровья!!!

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 6 сентября 2018, 14:56

      выздоравливай, нам очки в еврокубках ннада

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 6 сентября 2018, 12:35

      Только попёрло -- и на тебе -- как не справедливо !!! Выздоравливай скорей -- ЖДЁМ ТЕБЯ !!!

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      Рейтинг: +1351

      15112007 6 сентября 2018, 11:38

      Ждем возвращения, пингвиненок. Поправляйся скорей!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 сентября 2018, 10:51

      Вот и правильно. Действующий контракт с " Зенитом" до июня 2020г., футбольная карьера близится к завершению, а здоровье одно и его надо беречь. Ждём тебя здоровым и полным сил ещё поиграть на футбольном поле.

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