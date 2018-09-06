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  • Кавазашвили: «Ростов» использует концерт Басты как причину отказа от дорогой аренды нового стадиона»

Кавазашвили: «Ростов» использует концерт Басты как причину отказа от дорогой аренды нового стадиона»

6 сентября 2018, 09:50
20

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что «Ростов» использует концерт Василия Вакуленко (Баста) как предлог для отказа аренды «Ростов Арены».

«Чем новее стадион, на котором играют футболисты, тем удобнее им, и тем лучше у них настроение. Тем более в своем городе. Я понимаю, что игроки могут устроить забастовку, если случилась какая-то провокация на стадионе. Но здесь-то!

Футболисты должны быть рады, так что это все отговорки. И придумал их кто-то из менеджеров малого пошиба в клубе. Кто-то нашел причину, чтобы отказаться от такого большого стадиона. Я не знаю, какую арендную плату установили на игры на таких футбольных полях.

Но не бывает так, чтобы что-то новое построили, и это было дешево. Если это действительно так, и пользование этим полем дорогое, возможно, они придумали этот аргумент», – рассказал Кавазашвили «НСН».

«Ростов» бросит новый стадион из-за рэпера Басты. Это очень странная история

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Кавазашвили Анзор
Комментарии (20)
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Рубик Докоян
1536218328
А не мешало бы знать арендную плату прежде чем в своих домыслах обвинять менеджмент клуба. За одну игру на новом стадионе клуб должен платить 12 млн. рублей. Итого только в чемпионате РПЛ за 15 игр 180 млн. рублей, а ещё несколько матчей на Кубок России возможны. А на стадионе "Олимп"-2 аренда за одну игру стоит 400 т. рублей, вот и посчитайте разницу.
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ВикторВВ
1536218363
Очевидно что цена за аренду и стала камнем преткновения!!!
Тут же просто все, если стадион больше, больше зрителей, больше сбор за билеты, соотвественно разница в аренде нивелируется
Вопрос только, больше ли зрителей ходят на новый стадион, нежели на старый!
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Юрий Б.
1536218688
Деньги решают всё
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Denis SPb
1536219545
"...не знаю, какую арендную плату установили на игры" - хм...... А вот узнай сначала, а потом и говори....
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Retiremen_VMF
1536220431
А вот слово, построили, что в себя вкладывает? Построил кто? Государство или частник. Если частник, тогда гнать всех со стадиона и делать на нем все, что захочется. А если нет? А оно скорей всего нет, тогда причем здесь клуб? Не хочет клуб играть на этом стадионе или хочет на нем играть, это дело клуба. Если есть аренда которая не устраивает клуб, тогда какие вопросы? Значит не стадион, а концертная площадка для гениальных или не очень исполнителей. Я не понимаю, как этот стадион будет существовать, если матчи будут проводить на Олимпе? А люди пойдут туда, ибо команда играет. Государство будет давать деньги на содержание поляны на которой кроме концертов ничего не проводится? Уверен, что нет! Это просто конфликт и борьба за деньги. Решаем просто, меняем борцов и все. Не меняем их, будем постоянно читать про эту ситуацию.
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Zenmaster
1536227989
З а е бали хапуги !!!
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_Marqella_
1536229786
Да всем управленцам давно уже пофиг на Ростов, жалко денег на аренду- играйте на Олимпе,какие проблемы....
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olegbrankov
1536239456
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://gg.gg/presdoma
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zigbert
1536240053
Конечно арендная стоимость нового стадиона будет выше. Тут надо искать золотую середину с обоюдной выгодой между хозяином стадиона и клубом. В любом случае если посещаемость на матчи будет высокой ,то это устроит обе стороны.
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GoLenaStop
1536420514
Воот, - делёж прибылей от использования стадиона! Понятно, что на полевой концерт музыканта можно запустить намного больше народа, чем на сидушки на трибунах при футболе... И бабло потом не надо подвергать суровой дезинфекции. Но ведь реально - "запляшут" всё поле...Как потом играть - та? Или - и здесь наварим, и с этих патриотов тоже срубим!? Обидно...
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