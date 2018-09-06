Кавазашвили: «Ростов» использует концерт Басты как причину отказа от дорогой аренды нового стадиона»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что «Ростов» использует концерт Василия Вакуленко (Баста) как предлог для отказа аренды «Ростов Арены».

«Чем новее стадион, на котором играют футболисты, тем удобнее им, и тем лучше у них настроение. Тем более в своем городе. Я понимаю, что игроки могут устроить забастовку, если случилась какая-то провокация на стадионе. Но здесь-то!

Футболисты должны быть рады, так что это все отговорки. И придумал их кто-то из менеджеров малого пошиба в клубе. Кто-то нашел причину, чтобы отказаться от такого большого стадиона. Я не знаю, какую арендную плату установили на игры на таких футбольных полях.

Но не бывает так, чтобы что-то новое построили, и это было дешево. Если это действительно так, и пользование этим полем дорогое, возможно, они придумали этот аргумент», – рассказал Кавазашвили «НСН».

«Ростов» бросит новый стадион из-за рэпера Басты. Это очень странная история