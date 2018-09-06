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    Кавазашвили: «Ростов» использует концерт Басты как причину отказа от дорогой аренды нового стадиона»

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что «Ростов» использует концерт Василия Вакуленко (Баста) как предлог для отказа аренды «Ростов Арены».

    «Чем новее стадион, на котором играют футболисты, тем удобнее им, и тем лучше у них настроение. Тем более в своем городе. Я понимаю, что игроки могут устроить забастовку, если случилась какая-то провокация на стадионе. Но здесь-то!

    Футболисты должны быть рады, так что это все отговорки. И придумал их кто-то из менеджеров малого пошиба в клубе. Кто-то нашел причину, чтобы отказаться от такого большого стадиона. Я не знаю, какую арендную плату установили на игры на таких футбольных полях.

    Но не бывает так, чтобы что-то новое построили, и это было дешево. Если это действительно так, и пользование этим полем дорогое, возможно, они придумали этот аргумент», – рассказал Кавазашвили «НСН».

    «Ростов» бросит новый стадион из-за рэпера Басты. Это очень странная история

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2018 09:50
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 8 сентября 2018, 18:28

      Воот, - делёж прибылей от использования стадиона!
      Понятно, что на полевой концерт музыканта можно запустить намного больше народа, чем на сидушки на трибунах при футболе... И бабло потом не надо подвергать суровой дезинфекции.
      Но ведь реально - "запляшут" всё поле...Как потом играть - та?
      Или - и здесь наварим, и с этих патриотов тоже срубим!?
      Обидно...

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 6 сентября 2018, 16:20

      Конечно арендная стоимость нового стадиона будет выше. Тут надо искать золотую середину с обоюдной выгодой между хозяином стадиона и клубом. В любом случае если посещаемость на матчи будет высокой ,то это устроит обе стороны.

      2
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      Рейтинг: -28

      olegbrankov 6 сентября 2018, 16:10

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://gg.gg/presdoma

      -1
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 6 сентября 2018, 13:29

      Да всем управленцам давно уже пофиг на Ростов, жалко денег на аренду- играйте на Олимпе,какие проблемы....

      -1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 6 сентября 2018, 13:14

      Возможно и так..

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 6 сентября 2018, 12:59

      З а е бали хапуги !!!

      3
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 6 сентября 2018, 10:53

      А вот слово, построили, что в себя вкладывает?
      Построил кто? Государство или частник. Если частник, тогда гнать всех со стадиона и делать на нем все, что захочется.
      А если нет? А оно скорей всего нет, тогда причем здесь клуб? Не хочет клуб играть на этом стадионе или хочет на нем играть, это дело клуба. Если есть аренда которая не устраивает клуб, тогда какие вопросы? Значит не стадион, а концертная площадка для гениальных или не очень исполнителей.
      Я не понимаю, как этот стадион будет существовать, если матчи будут проводить на Олимпе? А люди пойдут туда, ибо команда играет.
      Государство будет давать деньги на содержание поляны на которой кроме концертов ничего не проводится? Уверен, что нет!
      Это просто конфликт и борьба за деньги.
      Решаем просто, меняем борцов и все. Не меняем их, будем постоянно читать про эту ситуацию.

      4
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 6 сентября 2018, 10:39

      "...не знаю, какую арендную плату установили на игры" - хм...... А вот узнай сначала, а потом и говори....

      5
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 6 сентября 2018, 10:24

      Деньги решают всё

      2
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 6 сентября 2018, 10:19

      Очевидно что цена за аренду и стала камнем преткновения!!!

      Тут же просто все, если стадион больше, больше зрителей, больше сбор за билеты, соотвественно разница в аренде нивелируется

      Вопрос только, больше ли зрителей ходят на новый стадион, нежели на старый!

      3
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      Рейтинг: +751

      justozavr > ВикторВВ 6 сентября 2018, 11:32

      на новый больше 30к в среднем. На старый ходило 10-12

      4
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > ВикторВВ 6 сентября 2018, 11:34

      Согласно контракту стоимость одной игры для жёлто-синих на «Ростов Арене» – два миллиона четыреста тысяч рублей.
      А теперь открой статистику посещаемости клубов рпл и подумай,больше ходят на новый или нет.

      5
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > Yurok161 6 сентября 2018, 16:30

      Вот отваришь сверху пишет что ходят в три раза больше!
      Я не говорю что владельцы новой арены правы, и стоимость арены адекватна, тут все надо считать и обеим сторонам встречаться для принятия решения, а возможно нужна чья то волевая рука для этого!
      Но факт остаётся фактом, на новых аренах играть и смотреть футбол интереснее!

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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > justozavr 6 сентября 2018, 16:38

      Посмотрел спецом стату, 30.000 средняя посещаемость в этом году, на сомом деле, в прошлом 10.000

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > ВикторВВ 6 сентября 2018, 17:18

      Причем Ростов пока играл с командами из нижней части таблицы.

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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > Yurok161 6 сентября 2018, 19:47

      Тем более
      На ТОП команды полный стадик будет
      И цены выше
      Нах уходить с такой арены!!!

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