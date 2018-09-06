Кавазашвили: «Ростов» использует концерт Басты как причину отказа от дорогой аренды нового стадиона»

Воот, - делёж прибылей от использования стадиона!
Понятно, что на полевой концерт музыканта можно запустить намного больше народа, чем на сидушки на трибунах при футболе... И бабло потом не надо подвергать суровой дезинфекции.
Но ведь реально - "запляшут" всё поле...Как потом играть - та?
Или - и здесь наварим, и с этих патриотов тоже срубим!?
Обидно...
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что «Ростов» использует концерт Василия Вакуленко (Баста) как предлог для отказа аренды «Ростов Арены».
«Чем новее стадион, на котором играют футболисты, тем удобнее им, и тем лучше у них настроение. Тем более в своем городе. Я понимаю, что игроки могут устроить забастовку, если случилась какая-то провокация на стадионе. Но здесь-то!
Футболисты должны быть рады, так что это все отговорки. И придумал их кто-то из менеджеров малого пошиба в клубе. Кто-то нашел причину, чтобы отказаться от такого большого стадиона. Я не знаю, какую арендную плату установили на игры на таких футбольных полях.
Но не бывает так, чтобы что-то новое построили, и это было дешево. Если это действительно так, и пользование этим полем дорогое, возможно, они придумали этот аргумент», – рассказал Кавазашвили «НСН».
«Ростов» бросит новый стадион из-за рэпера Басты. Это очень странная история