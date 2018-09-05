Лев: «Озил долгое время был частью сборной Германии, но теперь уже нет»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал решение полузащитника Месута Озила завершить международную карьеру.

«Я думаю, об этом уже все сказано. Когда игрок заявляет об уходе из команды, вы не вызываете его через восемь-девять недель после этого.

Он сказал, что не хочет играть, рассказал нам обо всем, не понимаю, почему мы должны говорить об этом. Он долгое время был частью команды, но теперь уже нет. Мы больше не думаем об этом.

Месут и я многого достигли вместе. Я несколько раз пытался дозвониться до него, но безуспешно. Я продолжу делать это и попытаюсь в будущем установить с ним связь», – сказал Лев.

Озила затравили политики. Он ушел из сборной