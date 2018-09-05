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    Баста: «Определенно есть заинтересованные лица в «Ростове», испытывающие лично ко мне конкретную неприязнь»

    Рэпер Баста прокомментировал скандальную ситуацию вокруг его предстоящего концерта в Ростове-на-Дону на новом стадионе.

    Вчера «Ростов» выступил с заявлением, что выступление певца может нанести вред газону «Ростов Арены», из-за чего команде до конца сезона придется выступать на стадионе «Олимп-2».

    «Я считаю необходимым прокомментировать ситуацию, которая складывается вокруг моего концерта на «Ростов-Арене». Представители футбольного клуба «Ростов» сделали официальное заявление о том, что опасаются за сохранность игрового поля «Ростов-Арены» в связи с проведением на данной площадке концерта Басты, запланированного на 29 сентября.

    У этого безумия никогда не будет конца. Определенно, есть заинтересованные лица, имеющие отношение к ФК «Ростов» и, вероятно, испытывающие лично ко мне конкретную неприязнь. Инициаторы дискуссии пытаются сформировать общественное мнение не в мою пользу.

    Со своей стороны, хочу подчеркнуть, что мы готовились к концерту основательно, с полной ответственностью. Мы провели все необходимые встречи со специалистами, в результате которых получили объективную картину и заключение – концерт на площадке «Ростов-Арена» можно провести без ущерба для стадиона и поля, на котором играют футболисты.

    Мне очевидно, что заинтересованные в отмене концерта люди явно лукавят. Во-первых, потому что стадион предназначен для проведения массовых мероприятий с использованием поля. Существует официальная проектная документация (в частности раздел 5), в которой детально приведены правила эксплуатации стадиона в случае мероприятий с использованием поля. Во-вторых, существует огромное количество примеров проведения концертов на аналогичных полях. Стадион «Открытие Арена» («Спартак») регулярно проводит масштабные концерты, среди которых выступления Rammstein, Ланы Дель Рей, группы «Ленинград», Guns N’Roses, Depeche Mode. На стадионе «Лужники» в августе прошел концерт группы Imagine Dragons.

    Все сцены на этих концертах были установлены непосредственно на поле, все зрители также находились на поле. Для защиты стадиона в таких случаях используется специальное сертифицированное покрытие. К сожалению, определенные силы клуба «Ростов», видимо, специально игнорируют опыт российских и международных стадионов.

    Сегодня мне хочется узнать имена тех футболистов и представителей «Ростова», которые заявляют, что мое выступление может нанести ущерб, помешать деятельности и развитию футбольного клуба, а также повлиять на результативность его игроков», – написал Баста в инстаграме.

    «Ростов» бросит новый стадион из-за рэпера Басты. Это очень странная история

    Источник: Instagram

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    05.09.2018 15:49
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 6 сентября 2018, 22:37

      Такой звёздный артист? Пусть соберет "стадион" на Олимп-2 и выступает! На новом стадионе ему делать нечего!

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 сентября 2018, 06:57

      Причем тут Баста?!....какая разница кто выступает?!....вопрос стоит в том, что можно ли новый стадион использовать для концертов....

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      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > a-rakhmatov 7 сентября 2018, 17:12

      Нет, не так! НУЖНО ЛИ ПОРТИТЬ арену выступлениями ПОСРЕДСТВЕННОСТЕЙ! Он 50000 зрителей соберет? НЕТ! Только площадку, заставленную креслами на поле! Ему ОЛИМПа-2 вполне хватит! Кто такой БАСТА? Вообще первый раз о нем слышу!

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 5 сентября 2018, 22:15

      Арена» («Спартак») регулярно проводит масштабные концерты, среди которых выступления Rammstein, Ланы Дель Рей, группы «Ленинград», Guns N’Roses, Depeche Mode. На стадионе «Лужники» в августе прошел концерт группы Imagine Dragons.
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      Это и есть ответ на вопрос - Почему тебе не дают выступать в Ростове.))

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Владислав Vlad 7 сентября 2018, 17:21

      Ты вот все это написал, а я ничего не понял! Бизнес-это хорошо, наверное, но я не против, чтобы стадионы проводили соревнования, спартакиады......, но для концертов есть дворцы, кинозалы, летние площадки, площади.....! Или цена билета уменьшится от выступления на стадионе? Так пусть в кинотеатре 5 РАЗ крутит ФОНОГРАММУ за те же " деньги! Клуб борется за "чистоту" и "прозрачность" на стадионе! Какие претензии к РОСТОВУ?

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Serjoga 8 сентября 2018, 23:06

      Это не про бизнес. Это про исполнителя.))
      Просто он считает себя круче Рамштайна, Депешей и т.п.)
      И ты правильно заметил - пусть крутит фонограмму.)))
      Вот дорастёт до тех же Рамштайн и Депешмод - может и разрешат ему выступить на стадионе. Ведь те деньги, которые получит стадион за тех же Рамштайн и пр. могут покрыть все убытки от восстановления газона. А денег, что заработает стадион от Басты, вряд ли хватит, что бы убрать за зрителями кожурки от семечек.)

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 5 сентября 2018, 21:42

      А почему Лана Дель Рей жирным шрифтом выделена? У неё вроде с лишним весом проблем нет)
      И причём тут футбол кстати?

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      Рейтинг: +716

      Fju-2 5 сентября 2018, 21:36

      Не знаю кто такая Баста, но если от ее песен трава не вянет, то пущай выступает, в противном случае Ростов прав.

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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 5 сентября 2018, 18:59

      Вот только таких помоев на футбольных полях и не хватает

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 5 сентября 2018, 18:40

      а я ему верю. Когда вся эта буча началась, сразу вспомнил, что на Открытие тоже проходили большие концерты, и с газоном никаких проблем.

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 5 сентября 2018, 17:32

      Вася! ты ведь далеко не РАМШТАЙН или ГАНС Н РОУЗИС - мог бы пойти на уступки - пожиже поляну попросить...представь как тебя будут ненавидеть в Ростове...звездун...((

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 5 сентября 2018, 17:14

      чем дальше это история развивается, тем больше очучения, что это всё пиар и маркетинг ))
      Пауза на сборные трансферное окно закрылось, поговорить не о чем, вот и придумали такую телегу.

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      Рейтинг: +3959

      Kollljan 5 сентября 2018, 17:11

      А что это за хрень такая - Баста?

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