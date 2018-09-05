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  • Баста: «Определенно есть заинтересованные лица в «Ростове», испытывающие лично ко мне конкретную неприязнь»

Баста: «Определенно есть заинтересованные лица в «Ростове», испытывающие лично ко мне конкретную неприязнь»

5 сентября 2018, 15:49
19

Рэпер Баста прокомментировал скандальную ситуацию вокруг его предстоящего концерта в Ростове-на-Дону на новом стадионе.

Вчера «Ростов» выступил с заявлением, что выступление певца может нанести вред газону «Ростов Арены», из-за чего команде до конца сезона придется выступать на стадионе «Олимп-2».

«Я считаю необходимым прокомментировать ситуацию, которая складывается вокруг моего концерта на «Ростов-Арене». Представители футбольного клуба «Ростов» сделали официальное заявление о том, что опасаются за сохранность игрового поля «Ростов-Арены» в связи с проведением на данной площадке концерта Басты, запланированного на 29 сентября.

У этого безумия никогда не будет конца. Определенно, есть заинтересованные лица, имеющие отношение к ФК «Ростов» и, вероятно, испытывающие лично ко мне конкретную неприязнь. Инициаторы дискуссии пытаются сформировать общественное мнение не в мою пользу.

Со своей стороны, хочу подчеркнуть, что мы готовились к концерту основательно, с полной ответственностью. Мы провели все необходимые встречи со специалистами, в результате которых получили объективную картину и заключение – концерт на площадке «Ростов-Арена» можно провести без ущерба для стадиона и поля, на котором играют футболисты.

Мне очевидно, что заинтересованные в отмене концерта люди явно лукавят. Во-первых, потому что стадион предназначен для проведения массовых мероприятий с использованием поля. Существует официальная проектная документация (в частности раздел 5), в которой детально приведены правила эксплуатации стадиона в случае мероприятий с использованием поля. Во-вторых, существует огромное количество примеров проведения концертов на аналогичных полях. Стадион «Открытие Арена» («Спартак») регулярно проводит масштабные концерты, среди которых выступления Rammstein, Ланы Дель Рей, группы «Ленинград», Guns N’Roses, Depeche Mode. На стадионе «Лужники» в августе прошел концерт группы Imagine Dragons.

Все сцены на этих концертах были установлены непосредственно на поле, все зрители также находились на поле. Для защиты стадиона в таких случаях используется специальное сертифицированное покрытие. К сожалению, определенные силы клуба «Ростов», видимо, специально игнорируют опыт российских и международных стадионов.

Сегодня мне хочется узнать имена тех футболистов и представителей «Ростова», которые заявляют, что мое выступление может нанести ущерб, помешать деятельности и развитию футбольного клуба, а также повлиять на результативность его игроков», – написал Баста в инстаграме.

«Ростов» бросит новый стадион из-за рэпера Басты. Это очень странная история

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (19)
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garet12222
1536153022
на других полях концерты приличных музыкальных коллективов, а не говнореперов
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mihail200606
1536153929
Мне все равно кто там выступать будет. Но стадион не Ростова пока что) так что пусть не выеживаются раньше времени. Когда увидят испорченный газон тогда пусть и возмущаются
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Leon_ARS
1536156213
Вот я, "такую личную неприязнь испытываю, что кушать не могу!"
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Kollljan
1536156704
А что это за хрень такая - Баста?
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SPACE TRUCKIN
1536157967
Вася! ты ведь далеко не РАМШТАЙН или ГАНС Н РОУЗИС - мог бы пойти на уступки - пожиже поляну попросить...представь как тебя будут ненавидеть в Ростове...звездун...((
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Diesel133
1536162027
а я ему верю. Когда вся эта буча началась, сразу вспомнил, что на Открытие тоже проходили большие концерты, и с газоном никаких проблем.
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Африканскaя чумa cвинeй
1536163176
Вот только таких помоев на футбольных полях и не хватает
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Fju-2
1536172593
Не знаю кто такая Баста, но если от ее песен трава не вянет, то пущай выступает, в противном случае Ростов прав.
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Владислав Vlad
1536174913
Арена» («Спартак») регулярно проводит масштабные концерты, среди которых выступления Rammstein, Ланы Дель Рей, группы «Ленинград», Guns N’Roses, Depeche Mode. На стадионе «Лужники» в августе прошел концерт группы Imagine Dragons. ------------------------------------------------------------------------------ Это и есть ответ на вопрос - Почему тебе не дают выступать в Ростове.))
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Serjoga
1536262633
Такой звёздный артист? Пусть соберет "стадион" на Олимп-2 и выступает! На новом стадионе ему делать нечего!
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