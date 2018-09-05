«Спорт-Ин»: «Полю «Ростов Арены» ничего не угрожает. Во время концерта газон будет защищен специальным покрытием»

ФГУП «Спорт-Инжениринг», которое занимается управлением «Ростов Арены», выступило с заявлением по поводу вчерашнего недовольства «Ростова» по поводу проведения на стадионе развлекательных мероприятий.

Ранее в ростовском клубе заявили, что концерт исполнителя Басты нанесет большой урон газону стадиона, в результате чего «Ростов» не сможет выступать на нем до конца нынешнего сезона.

«В СМИ со ссылкой на пресс-службу ФК «Ростов» появились сообщения об угрозе проведению футбольных матчей на стадионе «Ростов Арена» в связи с запланированным на конец сентября музыкальным шоу. Со всей ответственностью заявляем, что опыт организации массовых развлекательных мероприятий на современных стадионах доказывает, что они никоим образом не препятствуют проведению футбольных матчей. Именно об отсутствии каких-либо рисков такого рода специалисты стадиона «Открытие Арена» и ФГУП «Спорт-Ин» говорили на вчерашнем совещании с участием представителей ФК «Ростов».

При проведении концерта будет использовано съемное универсальное защитное покрытие для натурального травяного газона, имеющееся в распоряжении ФГУП «Спорт-Ин». Скорость его демонтажа – три-четыре часа. А применение современных технологий укладки и ухода за травяным покрытием позволяют восстановить его свойства в кратчайшие сроки и без особых затрат.

Так, на московском стадионе «Открытие Арена» за последнее время было проведено семь концертов, после которых в течение суток поле было готово к матчам. Например, 13 июля этого года там состоялся концерт рок-группы «Guns’n’Roses», а уже 15 июля был запланирован футбольный матч. Аналогичный опыт реализован на стадионе «Лужники» (Москва).

Отметим, что на «Ростов Арена» футбольный матч состоится только через восемь дней после запланированного концерта (который по просьбе ФК «Ростов» уже был однажды перенесен с 23 сентября на 29 сентября, причем первоначально его проведение не вызывало возражений со стороны руководства клуба). Этого времени более чем достаточно для приведения стадиона в функциональное состояние в случае непредвиденного повреждения газона», – говорится в заявлении «Спорт-Инжениринг».