Игра с «Уфой» может стать последней для «Ростова» на новом стадионе в этом сезоне

Пресс-служба «Ростова» сообщила, что команда может больше не сыграть на новом стадионе в сезоне-2018/19. Это связано с возможным повреждением газона вследствие концертного мероприятия, которое решила провести компания «Спорт-Ин», которая владеет «Ростов Ареной».

Таким образом, матч восьмого тура РПЛ с «Уфой» может стать последним для ростовчан «Ростов Арене» в текущей кампании.

«Уважаемые болельщики! Вопреки всем опасениям и возражениям руководства футбольного клуба «Ростов», компания «Спорт-Ин», осуществляющая управление «Ростов Ареной», приняла решение провести на новом стадионе концертное мероприятие 29 сентября. В рамках данного концерта сцена и танцпол будут установлены непосредственно на футбольном поле.

В ФК «Ростов» уверены, что после подобных действий газон «Ростов Арены» серьeзно пострадает. К сожалению, это уже не оценочное суждение менеджмента, а факт, подтвержденный историей. «Ахмат Арена», «Петровский», «Эсприт Арена», «Стадион Уэмбли» – вот только краткий перечень стадионов, газоны которых были полностью уничтожены в ходе проведения концертных программ. Более того, ФИФА вовсе запретила проведение любых концертных мероприятий на новых стадионах за два месяца до ЧМ-2018.

Тем не менее управляющая стадионом компания «Спорт-Ин» в погоне за сиюминутной выгодой, не учитывая интересы клуба, приняла решение провести концерт на футбольном поле «Ростов Арены». Таким образом, домашний матч «Ростов» – «Уфа» 22 сентября может стать последним матчем желто-синих на стадионе «Ростов Арена» в нынешнем сезоне.

В случае тотального повреждения газона новой арены все последующие домашние матчи ФК «Ростов» будет проводить на стадионе «Олимп-2». Этот стадион уступает в три раза по вместимости «Ростов Арене» – это значит, что не все болельщики смогут попасть на матчи.

При таком развитии событий билетная программа клуба будет полностью переработана, владельцы сезонных абонементов получат приоритетные места на «Олимпе-2». Руководство клуба уже приступило к созданию комплекса мер, которые позволят минимизировать негативные последствия для болельщиков при переносе матчей на «Олимп-2». Отдельное внимание клуб уделит борьбе со спекулянтами и неофициальными продавцами билетов на матчи.

Футбольный клуб «Ростов» приносит извинения болельщикам за сложившуюся ситуацию. Руководство клуба сделает всe возможное, чтобы команда продолжила использовать «Ростов Арену» в качестве домашнего стадиона», – говорится в заявлении клуба.

«Ростов Арена» была введена в эксплуатацию в апреле этого года.