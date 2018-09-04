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  • Игра с «Уфой» может стать последней для «Ростова» на новом стадионе в этом сезоне

Игра с «Уфой» может стать последней для «Ростова» на новом стадионе в этом сезоне

4 сентября 2018, 20:46
25

Пресс-служба «Ростова» сообщила, что команда может больше не сыграть на новом стадионе в сезоне-2018/19. Это связано с возможным повреждением газона вследствие концертного мероприятия, которое решила провести компания «Спорт-Ин», которая владеет «Ростов Ареной».

Таким образом, матч восьмого тура РПЛ с «Уфой» может стать последним для ростовчан «Ростов Арене» в текущей кампании.

«Уважаемые болельщики! Вопреки всем опасениям и возражениям руководства футбольного клуба «Ростов», компания «Спорт-Ин», осуществляющая управление «Ростов Ареной», приняла решение провести на новом стадионе концертное мероприятие 29 сентября. В рамках данного концерта сцена и танцпол будут установлены непосредственно на футбольном поле.

В ФК «Ростов» уверены, что после подобных действий газон «Ростов Арены» серьeзно пострадает. К сожалению, это уже не оценочное суждение менеджмента, а факт, подтвержденный историей. «Ахмат Арена», «Петровский», «Эсприт Арена», «Стадион Уэмбли» – вот только краткий перечень стадионов, газоны которых были полностью уничтожены в ходе проведения концертных программ. Более того, ФИФА вовсе запретила проведение любых концертных мероприятий на новых стадионах за два месяца до ЧМ-2018.

Тем не менее управляющая стадионом компания «Спорт-Ин» в погоне за сиюминутной выгодой, не учитывая интересы клуба, приняла решение провести концерт на футбольном поле «Ростов Арены». Таким образом, домашний матч «Ростов» – «Уфа» 22 сентября может стать последним матчем желто-синих на стадионе «Ростов Арена» в нынешнем сезоне.

В случае тотального повреждения газона новой арены все последующие домашние матчи ФК «Ростов» будет проводить на стадионе «Олимп-2». Этот стадион уступает в три раза по вместимости «Ростов Арене» – это значит, что не все болельщики смогут попасть на матчи.

При таком развитии событий билетная программа клуба будет полностью переработана, владельцы сезонных абонементов получат приоритетные места на «Олимпе-2». Руководство клуба уже приступило к созданию комплекса мер, которые позволят минимизировать негативные последствия для болельщиков при переносе матчей на «Олимп-2». Отдельное внимание клуб уделит борьбе со спекулянтами и неофициальными продавцами билетов на матчи.

Футбольный клуб «Ростов» приносит извинения болельщикам за сложившуюся ситуацию. Руководство клуба сделает всe возможное, чтобы команда продолжила использовать «Ростов Арену» в качестве домашнего стадиона», – говорится в заявлении клуба.

«Ростов Арена» была введена в эксплуатацию в апреле этого года.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Уфа
Комментарии (25)
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Eddyson
1536084237
«Путин: все стадионы перейдут в собственность регионов, и я обращаюсь к губернаторам: нельзя допустить, чтобы на стадионах появились рынки, как это было в Москве в 1990-е. Мы будем следить, чтобы объекты использовались по уму. Наши спортсмены должны расти и развиваться на собственных базах» --------------------- Не обманул гарант: концерт не рынок! А игроки Ростова будут "расти на собственной базе" (стадион Олимп-2, видимо).
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SPACE TRUCKIN
1536085969
у нас никто и ни за что не отвечает - даже гарант...пыль в глаза всему миру пустить,а затем на поляне сделать коровий выпас...как же достали эти пустозвоны при власти...
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Lester84
1536086058
Я думаю концерт Басты - это удобный повод найти оправдание тому, чтобы не проводить матчи на Ростов-Аренде. Газон на данный момент еще не испорчен, а лавочку поди уже собрались сворачивать. Да и вообще в принципе - когда у нас качество газона было препятствием для проведения матчей? Уж по весне половина команд РПЛ играет на таких огородах, что плакать иногда хочется. Видимо в бюджете на аренду стадиона тупо нету денег. Демо-режим на Ростов-Арене отработали - и хватит, хорошего понемножку. Плюс на областной бюджет свалили часть расходов на проведение товарняка Россия-Чехия. Плюс если в теплое время года на стадион ходит 30-40 тысяч болельщиков и аренда хоть частично отбивается, то осенью будет ходить в лучшем случае треть от этого количества, что администрации РО явно не на руку. Я лично раньше редко ходил на Олимп-2 тупо потому что стадион конченный и неудобный, плюс постоянный геммор был с билетами на хорошие матчи, когда кроме как у перекупов билеты нигде не купишь. Стали на Ростов-Арене проводить матчи - я за месяц сходил уже 2 раза. На Олимп-2 пусть сами смотреть ходят. Футбол они в стране развивают...
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ЮНик
1536087567
Скоро все эти " суперпуперстадионы", возведеннные за остатки денег, что не успели стырить в ходе строительства, превратятся в руины. Дожди, морозы, природные катаклизмы, бакланы те же не дремлют... Вот тогда-то и попрут туристы в Россию сфоткаться на фоне Колизеев 21-го века.!
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Axe111
1536088821
21 век.Постелите защиту. Позорище
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lysenkoff
1536090886
Ублюлюки) Вот больше мест нету как на стадионе проводить, будто полей и газонов недостаточно вокруг... Прям аж зло берет! Только люди начали удовольствие получать от хождения на более-менее нормальные стадионы....
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zigbert
1536093208
Как сказал один герой фильма : "Лед тронулся господа ,лед тронулся".
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Zenmaster
1536094642
Сколько этим ворюгам денег надо ? Всё нажраться не могут -- ничего святого !!! Стадион не для этой П И З Д Ы строили !!!
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geroin161
1536110661
БАСТА-земляк, вали к херам сам на стадион ОЛИМП, ты уже с жиру бесишься, не знаешь где больше денег срубить..... От тебя не убудет.... Экспериментатор блть.....(((((
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BRO_football
1536116348
А как же товарищеский матч Россия - Чехия, который планировали провести как раз на Ростов Арене? Он состоится?
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