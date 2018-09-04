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    Игра с «Уфой» может стать последней для «Ростова» на новом стадионе в этом сезоне

    Пресс-служба «Ростова» сообщила, что команда может больше не сыграть на новом стадионе в сезоне-2018/19. Это связано с возможным повреждением газона вследствие концертного мероприятия, которое решила провести компания «Спорт-Ин», которая владеет «Ростов Ареной».

    Таким образом, матч восьмого тура РПЛ с «Уфой» может стать последним для ростовчан «Ростов Арене» в текущей кампании.

    «Уважаемые болельщики! Вопреки всем опасениям и возражениям руководства футбольного клуба «Ростов», компания «Спорт-Ин», осуществляющая управление «Ростов Ареной», приняла решение провести на новом стадионе концертное мероприятие 29 сентября. В рамках данного концерта сцена и танцпол будут установлены непосредственно на футбольном поле.

    В ФК «Ростов» уверены, что после подобных действий газон «Ростов Арены» серьeзно пострадает. К сожалению, это уже не оценочное суждение менеджмента, а факт, подтвержденный историей. «Ахмат Арена», «Петровский», «Эсприт Арена», «Стадион Уэмбли» – вот только краткий перечень стадионов, газоны которых были полностью уничтожены в ходе проведения концертных программ. Более того, ФИФА вовсе запретила проведение любых концертных мероприятий на новых стадионах за два месяца до ЧМ-2018.

    Тем не менее управляющая стадионом компания «Спорт-Ин» в погоне за сиюминутной выгодой, не учитывая интересы клуба, приняла решение провести концерт на футбольном поле «Ростов Арены». Таким образом, домашний матч «Ростов» – «Уфа» 22 сентября может стать последним матчем желто-синих на стадионе «Ростов Арена» в нынешнем сезоне.

    В случае тотального повреждения газона новой арены все последующие домашние матчи ФК «Ростов» будет проводить на стадионе «Олимп-2». Этот стадион уступает в три раза по вместимости «Ростов Арене» – это значит, что не все болельщики смогут попасть на матчи.

    При таком развитии событий билетная программа клуба будет полностью переработана, владельцы сезонных абонементов получат приоритетные места на «Олимпе-2». Руководство клуба уже приступило к созданию комплекса мер, которые позволят минимизировать негативные последствия для болельщиков при переносе матчей на «Олимп-2». Отдельное внимание клуб уделит борьбе со спекулянтами и неофициальными продавцами билетов на матчи.

    Футбольный клуб «Ростов» приносит извинения болельщикам за сложившуюся ситуацию. Руководство клуба сделает всe возможное, чтобы команда продолжила использовать «Ростов Арену» в качестве домашнего стадиона», – говорится в заявлении клуба.

    «Ростов Арена» была введена в эксплуатацию в апреле этого года.

    Источник: ФК «Ростов»

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    04.09.2018 20:46
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 5 сентября 2018, 08:45

      Тупо отмазка, денег нет на аренду стадиона, вот и повод нашли, были ж уже новости о том, что не будут играть на новой арене. При максимальном уничтожении газона за концерт, к весенней части сезона можно (было бы) новый постелить и играть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      Антон Л 5 сентября 2018, 07:23

      Видимо, придется играть на ковре. Его как раз "раскрутили" )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      Tararambol 5 сентября 2018, 07:09

      Какой на* стадион пусть в филармонии орёт.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 5 сентября 2018, 05:59

      А как же товарищеский матч Россия - Чехия, который планировали провести как раз на Ростов Арене? Он состоится?

      2
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      ...
      Рейтинг: +751

      justozavr > BRO_football 5 сентября 2018, 08:15

      читаем статью "концерт состоится 29 сентября", матч сборной 10 сентября.. Матч с Уфой - 22 сентября. Пытаемся понять, причем тут сборная

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 сентября 2018, 05:30

      есть тайга и тундра и баста

      1
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 5 сентября 2018, 04:24

      БАСТА-земляк, вали к херам сам на стадион ОЛИМП, ты уже с жиру бесишься, не знаешь где больше денег срубить..... От тебя не убудет.... Экспериментатор блть.....(((((

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24273

      DOCTOR PENALTY 4 сентября 2018, 23:58

      Счастье было так близко...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 сентября 2018, 23:57

      Сколько этим ворюгам денег надо ? Всё нажраться не могут -- ничего святого !!! Стадион не для этой П И З Д Ы строили !!!

      5
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 23:33

      Как сказал один герой фильма : "Лед тронулся господа ,лед тронулся".

      4
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      Рейтинг: +41

      wassiok 4 сентября 2018, 23:21

      Значит будет пустой:)

      2
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