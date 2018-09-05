Федун: «Спартак» возьмет только того защитника, который усилит команду. Таски хорошо знаем, поэтому его не будет»

Глава совета директоров «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб занимается поиском центрального защитника на замену Самуэлю Жиго. При этом руководитель подчеркнул, что клуб не рассматривает кандидатуру своего бывшего футболиста Сердара Таски.

В матче шестого тура РПЛ с «Зенитом» (0:0) Жиго получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл на длительный срок. Ранее сообщалось, что московский клуб проявляет интерес к бывшему защитнику «Дженоа» и «Насьоналя» Диего Поленте.

«Если мы найдем вариант, который усиливает, это будет покупка свободного агента. Гапонов – Мамин сейчас лучшая связка в ФНЛ, но они на данный момент недостаточно хороши для премьер-лиги.

Есть опции, но мы действительно не исключаем приобретение, если найдем, конечно. Мы занимаемся поиском. Таски мы хорошо знаем, поэтому его в «Спартаке» не будет», – сказал Федун.