Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Федун: «Спартак» возьмет только того защитника, который усилит команду. Таски хорошо знаем, поэтому его не будет»

    Глава совета директоров «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб занимается поиском центрального защитника на замену Самуэлю Жиго. При этом руководитель подчеркнул, что клуб не рассматривает кандидатуру своего бывшего футболиста Сердара Таски.

    В матче шестого тура РПЛ с «Зенитом» (0:0) Жиго получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл на длительный срок. Ранее сообщалось, что московский клуб проявляет интерес к бывшему защитнику «Дженоа» и «Насьоналя» Диего Поленте.

    «Если мы найдем вариант, который усиливает, это будет покупка свободного агента. ГапоновМамин сейчас лучшая связка в ФНЛ, но они на данный момент недостаточно хороши для премьер-лиги.

    Есть опции, но мы действительно не исключаем приобретение, если найдем, конечно. Мы занимаемся поиском. Таски мы хорошо знаем, поэтому его в «Спартаке» не будет», – сказал Федун.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2018 14:16
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 5 сентября 2018, 21:06

      Очень трудно будет найти замену Жиго, но искать надо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +478

      DimonSPM 5 сентября 2018, 21:01

      Сафьян Хани говорил, что готов выступать на любой позиции.
      Выпускайте его в защиту!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 сентября 2018, 20:20

      Лучше Таски на рынке свободных агентов сейчас вряд ли кого-то можно найти. Или можно плюнуть наконец и подтягивать молодняк, чего бояться? Надо пробовать, а вдруг кто-то сделает мега-прорыв и заиграет на уровне РПЛ, а то и выше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 5 сентября 2018, 17:03

      Таски вчерашний день, а нужен завтрашний.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2760

      за 5 сентября 2018, 16:30

      Таски уже подзатаскали...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 5 сентября 2018, 15:35

      Правильно, нахрен этот Таски не нужен.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11