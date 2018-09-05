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  • Федун: «Спартак» возьмет только того защитника, который усилит команду. Таски хорошо знаем, поэтому его не будет»

Федун: «Спартак» возьмет только того защитника, который усилит команду. Таски хорошо знаем, поэтому его не будет»

5 сентября 2018, 14:16
7

Глава совета директоров «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб занимается поиском центрального защитника на замену Самуэлю Жиго. При этом руководитель подчеркнул, что клуб не рассматривает кандидатуру своего бывшего футболиста Сердара Таски.

В матче шестого тура РПЛ с «Зенитом» (0:0) Жиго получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл на длительный срок. Ранее сообщалось, что московский клуб проявляет интерес к бывшему защитнику «Дженоа» и «Насьоналя» Диего Поленте.

«Если мы найдем вариант, который усиливает, это будет покупка свободного агента. ГапоновМамин сейчас лучшая связка в ФНЛ, но они на данный момент недостаточно хороши для премьер-лиги.

Есть опции, но мы действительно не исключаем приобретение, если найдем, конечно. Мы занимаемся поиском. Таски мы хорошо знаем, поэтому его в «Спартаке» не будет», – сказал Федун.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (7)
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Eddyson
1536150920
Правильно, нахрен этот Таски не нужен.
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за
1536154218
Таски уже подзатаскали...
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Мары
1536156217
Таски вчерашний день, а нужен завтрашний.
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VVM1964
1536157186
Не знаю , не знаю - как бы не остаться " у разбитого корыта " , найдется ли защитник выше уровнем чем Таски , который поедет к нам , при этом должен быть свободным агентом - выбор то не очень велик .
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ivanthebest
1536168051
Лучше Таски на рынке свободных агентов сейчас вряд ли кого-то можно найти. Или можно плюнуть наконец и подтягивать молодняк, чего бояться? Надо пробовать, а вдруг кто-то сделает мега-прорыв и заиграет на уровне РПЛ, а то и выше.
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DimonSPM
1536170513
Сафьян Хани говорил, что готов выступать на любой позиции. Выпускайте его в защиту!
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zigbert
1536170796
Очень трудно будет найти замену Жиго, но искать надо.
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