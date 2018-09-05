РПЛ: «Возможный перенос матчей «Ростова» из-за концерта Басты нанесет урон репутации и экономики клуба и всей Премьер-лиге»

Пресс-служба российской Премьер-лиги опубликовала заявление по поводу сообщения «Ростова» о возможном переносе домашних матчей с «Ростов Арены» на стадион «Олимп-2» из-за угрозы повреждения поля. 29 сентября на стадионе, принимавшем матчи ЧМ-2018, состоится концерт рэп-исполнителя Василия Вакуленко (Баста).

«Российская Премьер-лига отмечает, что выступление ФК «Ростов» на новом домашнем стадионе «Ростов Арена» является одним из лучших примеров качественной реализации программы «Наследие» ЧМ по футболу. В настоящее время неуклонно растет посещаемость домашних матчей команды, реальная абонементная программа превышает 12 тысяч человек, развернута масштабная информационная поддержка и программа лояльности. Средняя посещаемость игр «Ростова» в сезоне 2018-2019 гг. составляет более 30 тысяч человек, последний матч с «Рубином» смотрели более 40 тысяч зрителей.

Практика проведения концертов на стадионах показывает, что поле после этих мероприятий долго восстанавливается и может не соответствовать стандартам несколько недель. В связи с этим развлекательные мероприятия на спортивных аренах проводятся в периоды длительных перерывов между матчами, а проведение концертных мероприятий в разгар футбольного сезона крайне рискованно. Возможный перенос матчей на резервный стадион нанесет ощутимый урон репутации и экономической стабильности клуба и всей Премьер-лиге.

Премьер-лига будет внимательно следить за развитием ситуации и состоянием газона стадиона «Ростов Арена», – говорится в сообщении пресс-службы лиги.