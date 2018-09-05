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    РПЛ: «Возможный перенос матчей «Ростова» из-за концерта Басты нанесет урон репутации и экономики клуба и всей Премьер-лиге»

    Пресс-служба российской Премьер-лиги опубликовала заявление по поводу сообщения «Ростова» о возможном переносе домашних матчей с «Ростов Арены» на стадион «Олимп-2» из-за угрозы повреждения поля. 29 сентября на стадионе, принимавшем матчи ЧМ-2018, состоится концерт рэп-исполнителя Василия Вакуленко (Баста).

    «Российская Премьер-лига отмечает, что выступление ФК «Ростов» на новом домашнем стадионе «Ростов Арена» является одним из лучших примеров качественной реализации программы «Наследие» ЧМ по футболу. В настоящее время неуклонно растет посещаемость домашних матчей команды, реальная абонементная программа превышает 12 тысяч человек, развернута масштабная информационная поддержка и программа лояльности. Средняя посещаемость игр «Ростова» в сезоне 2018-2019 гг. составляет более 30 тысяч человек, последний матч с «Рубином» смотрели более 40 тысяч зрителей.

    Практика проведения концертов на стадионах показывает, что поле после этих мероприятий долго восстанавливается и может не соответствовать стандартам несколько недель. В связи с этим развлекательные мероприятия на спортивных аренах проводятся в периоды длительных перерывов между матчами, а проведение концертных мероприятий в разгар футбольного сезона крайне рискованно. Возможный перенос матчей на резервный стадион нанесет ощутимый урон репутации и экономической стабильности клуба и всей Премьер-лиге.

    Премьер-лига будет внимательно следить за развитием ситуации и состоянием газона стадиона «Ростов Арена», – говорится в сообщении пресс-службы лиги.

    Источник: РПЛ

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    05.09.2018 11:43
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 5 сентября 2018, 20:58

      Не пускайте Басту на газон

      1
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 5 сентября 2018, 19:05

      Гнать эту рэперскую погань со стадиона ссаными тряпками. Пусть в захарканых подъездах перед наркошами выступает

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 5 сентября 2018, 17:24

      Деньги , деньги , деньги ... !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3561

      Axe111 5 сентября 2018, 14:37

      Ой б** скажите сразу. НАДО ПРИКРЫТЬ ИГРЫ НА ЭТОМ СТАДИОНЕ! !!!! 2018 ГОД А У НИХ КОНЦЕРТ СТАВИТ КРЕСТ НА МАТЧАХ. ЧТО ЗА ЧУШЬ! !!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 5 сентября 2018, 14:02

      Это называется "погоня за прибылью". А то что пострадает новейший стадион никого не волнует.

      3
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      ...
      Рейтинг: +751

      justozavr > zigbert 5 сентября 2018, 14:18

      а он точно так критично пострадает?

      1
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      Рейтинг: +751

      justozavr 5 сентября 2018, 13:24

      Я хоть и болельщик Ростова, но я понимаю, что руководство нашего клуба лукавит. В данном сообщении от РФС говорится о восстановлении поля за несколько недель, во вчерашнем опусе ФК Ростов - отмена матчей на арене до конца сезона (даже не календарного года), так что понятное дело, что весь этот вред газону спрогнозировать никто не может, так, вилами по воде водят. А деньги не малые на кону стоят.
      То крики "а кому потом этот стадион будет нужен, кто будет его содержать", то "уберите Басту конявого оттуда, пусть только Ростов играет". А потянет ли в соло Ростов такие траты - непонятно

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 5 сентября 2018, 13:09

      О концерте было известно еще пол года назад, что именно сейчас то панику подняли?
      Раньше надо было суетиться. концерт уже и так перенесли.
      Конечно от этой прослойки компании, которой сейчас принадлежит стадион по хорошему бы избавиться надо, в Ростове и так все нормально с заполняемостью стадиона. Была бы даже лучше если бы сразу открыли все трибуны для посещения.
      А так конечно придется ждать следующего года когда стадион области перейдет.

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 5 сентября 2018, 12:41

      Басту на Олимп 2 пускай там травку топчет....хотя и там газон жалко

      1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 5 сентября 2018, 12:33

      Концерт Басты денег в раза три больше принесет за аренду площадки стадиону, чем любая домашка Ростова

      5
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Skull_Boy 5 сентября 2018, 12:35

      Не конечно на сколько популярен этот исполнитель.....поэтому не знаю сколько придёт.....сомневаюсь что 40 тыс.....разница в цене билетов если только но это надо знать цены а потом считать

      2
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      ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > slavutiq70 5 сентября 2018, 12:40

      На концерт Басты самый дешевый стоит 2500, а на матч средняя цена 1500

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      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Skull_Boy 5 сентября 2018, 12:43

      Ну тогда всё зависит от того сколько придёт на Басту.....если меньше 15000 то это равноценно матчу

      2
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > slavutiq70 5 сентября 2018, 12:45

      Народу будет битком 100%, тем более Вася дома выступает, давно такого не было

      4
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Skull_Boy 5 сентября 2018, 13:02

      битком да, но доступно меньше половины стадиона.
      Весь восток и небольшие куски Юга и Севера.
      Но больше всего смущает небольшой танцпол прям на поле.

      1
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      Рейтинг: +751

      justozavr > Skull_Boy 5 сентября 2018, 13:20

      на матч средняя цена вряд ли больше 500 рублей будет)

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 сентября 2018, 12:28

      А раньше-то о чем думали?Мне фиолетово на Басту и уж тем более,я не его поклонник,но тогда как стадионам выживать-то?...

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