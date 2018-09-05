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  • РПЛ: «Возможный перенос матчей «Ростова» из-за концерта Басты нанесет урон репутации и экономики клуба и всей Премьер-лиге»

РПЛ: «Возможный перенос матчей «Ростова» из-за концерта Басты нанесет урон репутации и экономики клуба и всей Премьер-лиге»

5 сентября 2018, 11:43
18

Пресс-служба российской Премьер-лиги опубликовала заявление по поводу сообщения «Ростова» о возможном переносе домашних матчей с «Ростов Арены» на стадион «Олимп-2» из-за угрозы повреждения поля. 29 сентября на стадионе, принимавшем матчи ЧМ-2018, состоится концерт рэп-исполнителя Василия Вакуленко (Баста).

«Российская Премьер-лига отмечает, что выступление ФК «Ростов» на новом домашнем стадионе «Ростов Арена» является одним из лучших примеров качественной реализации программы «Наследие» ЧМ по футболу. В настоящее время неуклонно растет посещаемость домашних матчей команды, реальная абонементная программа превышает 12 тысяч человек, развернута масштабная информационная поддержка и программа лояльности. Средняя посещаемость игр «Ростова» в сезоне 2018-2019 гг. составляет более 30 тысяч человек, последний матч с «Рубином» смотрели более 40 тысяч зрителей.

Практика проведения концертов на стадионах показывает, что поле после этих мероприятий долго восстанавливается и может не соответствовать стандартам несколько недель. В связи с этим развлекательные мероприятия на спортивных аренах проводятся в периоды длительных перерывов между матчами, а проведение концертных мероприятий в разгар футбольного сезона крайне рискованно. Возможный перенос матчей на резервный стадион нанесет ощутимый урон репутации и экономической стабильности клуба и всей Премьер-лиге.

Премьер-лига будет внимательно следить за развитием ситуации и состоянием газона стадиона «Ростов Арена», – говорится в сообщении пресс-службы лиги.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (18)
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Qranat
1536138590
Просто умиляет избирательность РПЛовских "супер-менеджеров" и управленцев... Что случилось с р.е.ш.а.м.и РФС и РПЛ, после прихода в "Ростов" бывших спартаковцев и бывших партнеров "Спартака", если так стали заботиться о клубе и команде, составляя великолепный календарь, обеспечивая лояльный арбитраж, заминая скандалы с судейством в пользу дончан ??? Почему так не возмущались Прядкины и КО, когда в Казани на футбольной арене делали бассейн и проводили легкоатлетические соревнования, а потом и концерты, что заставляло "Рубин", практически постоянно играть на "Центральном" и вспомогательном поле, кто скажет ? Или только наследие ЧМ нужно оберегать... или интересы кого-то персонально ? Кругом двойные стандарты. ДОСТАЛИ !!!
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KOLBIS
1536139713
А раньше-то о чем думали?Мне фиолетово на Басту и уж тем более,я не его поклонник,но тогда как стадионам выживать-то?...
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Skull_Boy
1536139980
Концерт Басты денег в раза три больше принесет за аренду площадки стадиону, чем любая домашка Ростова
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slavа0508
1536140478
Басту на Олимп 2 пускай там травку топчет....хотя и там газон жалко
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FanatSerj
1536142161
О концерте было известно еще пол года назад, что именно сейчас то панику подняли? Раньше надо было суетиться. концерт уже и так перенесли. Конечно от этой прослойки компании, которой сейчас принадлежит стадион по хорошему бы избавиться надо, в Ростове и так все нормально с заполняемостью стадиона. Была бы даже лучше если бы сразу открыли все трибуны для посещения. А так конечно придется ждать следующего года когда стадион области перейдет.
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justozavr
1536143068
Я хоть и болельщик Ростова, но я понимаю, что руководство нашего клуба лукавит. В данном сообщении от РФС говорится о восстановлении поля за несколько недель, во вчерашнем опусе ФК Ростов - отмена матчей на арене до конца сезона (даже не календарного года), так что понятное дело, что весь этот вред газону спрогнозировать никто не может, так, вилами по воде водят. А деньги не малые на кону стоят. То крики "а кому потом этот стадион будет нужен, кто будет его содержать", то "уберите Басту конявого оттуда, пусть только Ростов играет". А потянет ли в соло Ростов такие траты - непонятно
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zigbert
1536145361
Это называется "погоня за прибылью". А то что пострадает новейший стадион никого не волнует.
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Axe111
1536147476
Ой б** скажите сразу. НАДО ПРИКРЫТЬ ИГРЫ НА ЭТОМ СТАДИОНЕ! !!!! 2018 ГОД А У НИХ КОНЦЕРТ СТАВИТ КРЕСТ НА МАТЧАХ. ЧТО ЗА ЧУШЬ! !!!!!!!
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Африканскaя чумa cвинeй
1536163533
Гнать эту рэперскую погань со стадиона ссаными тряпками. Пусть в захарканых подъездах перед наркошами выступает
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DimonSPM
1536170320
Не пускайте Басту на газон
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