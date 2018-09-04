«Ростов»: «На форму с ковром поступило около 1000 заказов»

В «Ростове» рассказали, сколько человек уже подали заказы на приобретение формы с ковровой расцветкой.

«Заказов на комплект в формы с ковром около 1000. Все они будут реализованы», – сообщили в пресс-службе «Ростова».

Во время матча четвeртого тура РПЛ с «Енисеем» (4:0) болельщик отпраздновал один из голов ростовчан с помощью ковра, который он пронес на стадион. Это получило широкую огласку в СМИ. Позже «Ростов» представил специальный комплект формы, выполненный в цвете ковра

После шести туров «Ростов» набрал 13 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.