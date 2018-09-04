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    «Ростов»: «На форму с ковром поступило около 1000 заказов»

    В «Ростове» рассказали, сколько человек уже подали заказы на приобретение формы с ковровой расцветкой.

    «Заказов на комплект в формы с ковром около 1000. Все они будут реализованы», – сообщили в пресс-службе «Ростова».

    Во время матча четвeртого тура РПЛ с «Енисеем» (4:0) болельщик отпраздновал один из голов ростовчан с помощью ковра, который он пронес на стадион. Это получило широкую огласку в СМИ. Позже «Ростов» представил специальный комплект формы, выполненный в цвете ковра

    После шести туров «Ростов» набрал 13 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.09.2018 15:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 4 сентября 2018, 19:34

      Завидуйте молча!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +662

      pato08 4 сентября 2018, 18:08

      Фк ковер-на-дону

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 4 сентября 2018, 18:04

      Следует переименовать фк"Ростов в фк "Ковров"......всем весело будет....)))"

      2
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      ...
      Рейтинг: +17728

      Mister Fiks > _Marqella_ 4 сентября 2018, 19:25

      Вот ты упертая )

      2
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