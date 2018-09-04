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    Карпин: «Есть золото, зона еврокубков и сохранение прописки. Все остальное выводить в ранг задачи бессмысленно»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сказал, что слова о задаче стать чемпионом после победы над «Ахматом» в первом туре он произнес в шутку. Специалист подчеркнул, что команда должна двигаться от игры к игре.

    – После победы над «Ахматом» в первом туре вы ответили на вопрос о целях «Ростова»: «Выиграть чемпионат». В шутку? Всерьез?

    – Если бы вы посмотрели ту пресс-конференцию, не спрашивали бы. Естественно, я улыбался. А журналисты вместо того, чтобы написать в скобках: «Карпин улыбается», оставили серьезный вопрос и серьезный ответ. Иначе все было бы понятно.

    – Сейчас как-то даже тупиково прозвучало. То есть совсем нет места футбольной надежде на ростовской земле?

    – Надеяться и верить можно. Но ставить задачу – совсем другое. Задачу победить в чемпионате должны ставить гранды, к которым «Ростов» не относится.

    – Тогда какие задачи стоят перед вами? Уже без «Карпин улыбается».

    – Сказал на той же пресс-конференции: задача – идти от игры к игре, выигрывать каждый следующий матч.

    – Ну, такую цель вы можете озвучить команде. Вам же, как тренеру, наверное, должны были сказать про места или титулы.

    – Передо мной поставлена такая же задача. В «Севилье» или «Ливерпуле», как думаете, говорят тренерам перед сезоном: «Нужно быть в медалях?» Нет, конечно. Потому что там не вручают наград за второе и третье места, никого не волнует, на каком из этих мест ты финишировал. Только у нас с советских времен осталась такая установка. Хотя на самом деле есть «золото», зона еврокубков и сохранение прописки. Прочие строчки в таблице выводить в ранг задачи бессмысленно.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.09.2018 14:38
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 21:21

      Трудно будет Ростову занять хотя бы 3 место ,а вот за зону ЛЕ побороться можно.

      4
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 4 сентября 2018, 18:43

      я бы еще зону ЛЧ выделил, большая разница все-таки

      4
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 4 сентября 2018, 18:13

      Карпин всегда был и будет максималистом.Поэтому он постарается быть со своим Ростовом как можно выше.Пока всё идёт неплохо.Команда в тройке.Думаю что такой вариант вполне устроит и Валеру и болельщиков.Ну какое место будет в итоге,это будет видно весной.Хочется чтобы Ростов взял медали.Но это будет очень трудно.Тем желаннее цель!Успеха Ростов!!!!

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 сентября 2018, 17:15

      Зона еврокубков тоже разная...5 место или 2

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес > андрей андреев 5 сентября 2018, 08:26

      или 12 и Кукоб

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 4 сентября 2018, 16:26

      Разница быть в призерах или занять 4-е с местом в еврокубках существует.Попадание в призеры ,это большое уважение от своих болельщиков,быть на пьедестале пускай и не первый,все равно почетно,а также история клуба имеет наверное тоже свой плюс,особенно это касаемо" не грандов" как раз команда под руководством Карпина к ним и относится.Если Ростов станет призером,думается уважение Карпин заслужит многочисленное и это тоже будет говорить о силе тренера.А разговоры играть от игры к игре и выигрывать,остаются разговорами,чтоб лишний раз не напоминали о не выполнимых задачах.А Ростову хочется пожелать,чтоб обязательно стал призером, клуб этого достоин

      2
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      Рейтинг: +67327

      portero 4 сентября 2018, 16:03

      Валере нужна удача, он максималист , но уже немного опустился на землю и начал трезво оценивать возможности(в том числе и свои)

      4
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      Рейтинг: +818

      Serjio82 4 сентября 2018, 15:09

      Валера с Ростовом может побороться за первую пятерку,за первое место сродни фантастики.Но в Ростове верят в чудеса,пожелаю Валере удачи,без нее в футболе никак))

      6
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > Serjio82 5 сентября 2018, 06:14

      Ростову Бердыева тоже никто не прочил 2-го места и участие в группе ЛЧ, однако он это сделал. А официально/публично ставить высокую задачу - значит, создавать давление на команду и на тренера, т.к. любое отдаление от цели вызывает вопросы. А если нет конкретной цели - то ее нельзя не выполнить)) Наверняка определенная цель Карпину поставлена руководством клуба, возможно, участие в еврокубках, но объявлять ее не правильно

      0
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      Рейтинг: +818

      Serjio82 > Petrak86 5 сентября 2018, 06:17

      я тоже так думаю,Ростов поборется,Валера максималист !

      2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 4 сентября 2018, 14:54

      Твоя задача-это зона еврокубков.

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vgarakh 4 сентября 2018, 15:27

      Это не задача, это мечта Карпина, только он боится ее озвучить,
      зная, что она не выполнима.

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > VVM1964 5 сентября 2018, 08:12

      Теоретически, да.

      0
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