Карпин: «Есть золото, зона еврокубков и сохранение прописки. Все остальное выводить в ранг задачи бессмысленно»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сказал, что слова о задаче стать чемпионом после победы над «Ахматом» в первом туре он произнес в шутку. Специалист подчеркнул, что команда должна двигаться от игры к игре.

– После победы над «Ахматом» в первом туре вы ответили на вопрос о целях «Ростова»: «Выиграть чемпионат». В шутку? Всерьез?

– Если бы вы посмотрели ту пресс-конференцию, не спрашивали бы. Естественно, я улыбался. А журналисты вместо того, чтобы написать в скобках: «Карпин улыбается», оставили серьезный вопрос и серьезный ответ. Иначе все было бы понятно.

– Сейчас как-то даже тупиково прозвучало. То есть совсем нет места футбольной надежде на ростовской земле?

– Надеяться и верить можно. Но ставить задачу – совсем другое. Задачу победить в чемпионате должны ставить гранды, к которым «Ростов» не относится.

– Тогда какие задачи стоят перед вами? Уже без «Карпин улыбается».

– Сказал на той же пресс-конференции: задача – идти от игры к игре, выигрывать каждый следующий матч.

– Ну, такую цель вы можете озвучить команде. Вам же, как тренеру, наверное, должны были сказать про места или титулы.

– Передо мной поставлена такая же задача. В «Севилье» или «Ливерпуле», как думаете, говорят тренерам перед сезоном: «Нужно быть в медалях?» Нет, конечно. Потому что там не вручают наград за второе и третье места, никого не волнует, на каком из этих мест ты финишировал. Только у нас с советских времен осталась такая установка. Хотя на самом деле есть «золото», зона еврокубков и сохранение прописки. Прочие строчки в таблице выводить в ранг задачи бессмысленно.