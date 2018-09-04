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  • Карпин: «Есть золото, зона еврокубков и сохранение прописки. Все остальное выводить в ранг задачи бессмысленно»

Карпин: «Есть золото, зона еврокубков и сохранение прописки. Все остальное выводить в ранг задачи бессмысленно»

4 сентября 2018, 14:38
14

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сказал, что слова о задаче стать чемпионом после победы над «Ахматом» в первом туре он произнес в шутку. Специалист подчеркнул, что команда должна двигаться от игры к игре.

– После победы над «Ахматом» в первом туре вы ответили на вопрос о целях «Ростова»: «Выиграть чемпионат». В шутку? Всерьез?

– Если бы вы посмотрели ту пресс-конференцию, не спрашивали бы. Естественно, я улыбался. А журналисты вместо того, чтобы написать в скобках: «Карпин улыбается», оставили серьезный вопрос и серьезный ответ. Иначе все было бы понятно.

– Сейчас как-то даже тупиково прозвучало. То есть совсем нет места футбольной надежде на ростовской земле?

– Надеяться и верить можно. Но ставить задачу – совсем другое. Задачу победить в чемпионате должны ставить гранды, к которым «Ростов» не относится.

– Тогда какие задачи стоят перед вами? Уже без «Карпин улыбается».

– Сказал на той же пресс-конференции: задача – идти от игры к игре, выигрывать каждый следующий матч.

– Ну, такую цель вы можете озвучить команде. Вам же, как тренеру, наверное, должны были сказать про места или титулы.

– Передо мной поставлена такая же задача. В «Севилье» или «Ливерпуле», как думаете, говорят тренерам перед сезоном: «Нужно быть в медалях?» Нет, конечно. Потому что там не вручают наград за второе и третье места, никого не волнует, на каком из этих мест ты финишировал. Только у нас с советских времен осталась такая установка. Хотя на самом деле есть «золото», зона еврокубков и сохранение прописки. Прочие строчки в таблице выводить в ранг задачи бессмысленно.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (14)
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vgarakh
1536062066
Твоя задача-это зона еврокубков.
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Serjio82
1536062987
Валера с Ростовом может побороться за первую пятерку,за первое место сродни фантастики.Но в Ростове верят в чудеса,пожелаю Валере удачи,без нее в футболе никак))
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portero
1536066210
Валере нужна удача, он максималист , но уже немного опустился на землю и начал трезво оценивать возможности(в том числе и свои)
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fanchik
1536067613
Разница быть в призерах или занять 4-е с местом в еврокубках существует.Попадание в призеры ,это большое уважение от своих болельщиков,быть на пьедестале пускай и не первый,все равно почетно,а также история клуба имеет наверное тоже свой плюс,особенно это касаемо" не грандов" как раз команда под руководством Карпина к ним и относится.Если Ростов станет призером,думается уважение Карпин заслужит многочисленное и это тоже будет говорить о силе тренера.А разговоры играть от игры к игре и выигрывать,остаются разговорами,чтоб лишний раз не напоминали о не выполнимых задачах.А Ростову хочется пожелать,чтоб обязательно стал призером, клуб этого достоин
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андрей андреев
1536070524
Зона еврокубков тоже разная...5 место или 2
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Krossmen73
1536073988
Карпин всегда был и будет максималистом.Поэтому он постарается быть со своим Ростовом как можно выше.Пока всё идёт неплохо.Команда в тройке.Думаю что такой вариант вполне устроит и Валеру и болельщиков.Ну какое место будет в итоге,это будет видно весной.Хочется чтобы Ростов взял медали.Но это будет очень трудно.Тем желаннее цель!Успеха Ростов!!!!
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Diesel133
1536075788
я бы еще зону ЛЧ выделил, большая разница все-таки
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zigbert
1536085288
Трудно будет Ростову занять хотя бы 3 место ,а вот за зону ЛЕ побороться можно.
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