Покеттино получил предупреждение за несогласие с действиями арбитра в матче с «Фулхэмом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино получил предупреждение от Футбольной ассоциации Англии за неспортивное поведение во время матча второго тура Премьер-лиги с «Фулхэмом». Та игра завершилась со счетом 3:1.

Аргентинский специалист обвиняется в том, что слишком активно выражал свое несогласие с действиями арбитра Покеттино стал первым тренером, который получил предупреждение за подобное поведение. В случае повторного нарушения на него может быть наложен штраф или дисквалификация.

Такое правило было введено перед началом этого сезона. В случае выражения несогласия с действиями судей к тренерам могут быть применены санкции.