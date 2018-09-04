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    Покеттино получил предупреждение за несогласие с действиями арбитра в матче с «Фулхэмом»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино получил предупреждение от Футбольной ассоциации Англии за неспортивное поведение во время матча второго тура Премьер-лиги с «Фулхэмом». Та игра завершилась со счетом 3:1.

    Аргентинский специалист обвиняется в том, что слишком активно выражал свое несогласие с действиями арбитра Покеттино стал первым тренером, который получил предупреждение за подобное поведение. В случае повторного нарушения на него может быть наложен штраф или дисквалификация.

    Такое правило было введено перед началом этого сезона. В случае выражения несогласия с действиями судей к тренерам могут быть применены санкции.

    Источник: Mirror.co.uk

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    04.09.2018 11:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +452

      тёска 4 сентября 2018, 12:34

      Запретят есть российский сыр

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