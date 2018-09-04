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  • Семин: «Слабая группа в ЛЧ? Чемпионы Турции и Португалии. вторая команда Германии – не жирно?»

Семин: «Слабая группа в ЛЧ? Чемпионы Турции и Португалии. вторая команда Германии – не жирно?»

4 сентября 2018, 00:15
19

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о соперниках по группе в Лиге чемпионов. Железнодорожники сыграют против «Галатасарая», «Порту» и «Шальке-04».

«Слабая группа? Чемпион Турции – не жирно разве? Чемпион Португалии – не жирно? Вторая команда Германии – не жирно? Все соперники очень сильные, в группе собрались три чемпиона стран.

Мы ставим задачей взять первые очки у «Галатасарая». Группа нас попалась нормальная, играть можно со всеми. Не вижу смысла играть на «Лужниках» в матчах Лиги чемпионов, у нас есть «РЖД Арена», а такого поля, как у нас, нет больше ни у кого в России», – сказал Семин.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Локомотив Семин Юрий
Комментарии (19)
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Рубик Докоян
1536009874
Вторым был " Шальке" , а "Хоффенхайм" занял третье место в чемпионате Бундеслиги и опередил "Боруссию"Д. и "Байер" занявших соответственно 4-е и 5-е место по разнице забитых и пропущенных мячей.
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RatUS
1536010084
Имелось ввиду, что слабая группа по сравнению с другими командами. Так-то понятно что нет слабых команд в ЛЧ. А Семин решил дурачка включить
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serppion
1536030213
Эх, затряслись у Шпалыча поджилки... Почему же ему все время достаются самые сильные соперники?!
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Nesterenko
1536032425
Ну только дурачки говорят, что это слабая группа.
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VIPded
1536034189
Удачи Локо в ЛЧ!!! Удачи всем нашим!
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gladkovkolya
1536036175
Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг --- https://utka.su/4qN1L
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Полная Канистра
1536036727
да очки надо набирать с турками но у турков тоже понятие такое с локо надо по макс. брать очки да и Порту и шальке тоже думают об этом что локо слабая команда. Палыч не давай спуску игрокам держи ремень всегда на готове
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bolela_16
1536045040
Играть и побеждать...
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klimovich
1536060397
Смелое заявление про поле
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zigbert
1536069133
Состав группы сильный но не сильнейший и побороться с любой из этих команд можно. Удачи Локо.
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