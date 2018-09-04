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    Семин: «Слабая группа в ЛЧ? Чемпионы Турции и Португалии. вторая команда Германии – не жирно?»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о соперниках по группе в Лиге чемпионов. Железнодорожники сыграют против «Галатасарая», «Порту» и «Шальке-04».

    «Слабая группа? Чемпион Турции – не жирно разве? Чемпион Португалии – не жирно? Вторая команда Германии – не жирно? Все соперники очень сильные, в группе собрались три чемпиона стран.

    Мы ставим задачей взять первые очки у «Галатасарая». Группа нас попалась нормальная, играть можно со всеми. Не вижу смысла играть на «Лужниках» в матчах Лиги чемпионов, у нас есть «РЖД Арена», а такого поля, как у нас, нет больше ни у кого в России», – сказал Семин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.09.2018 00:15
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 16:52

      Состав группы сильный но не сильнейший и побороться с любой из этих команд можно. Удачи Локо.

      6
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > zigbert 5 сентября 2018, 19:33

      Спасибо, Спартаку тоже удачи в ЛЕ, думаю все там будем по весне)

      0
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      Рейтинг: +561

      klimovich 4 сентября 2018, 14:26

      Смелое заявление про поле

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > klimovich 5 сентября 2018, 19:38

      После того, как выгнали смородскую, поле действительно отличное. Сейчас можно улыбаться, а по весне это очень заметно среди прочего болота.

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      Рейтинг: +504

      alex-76 4 сентября 2018, 13:48

      С такой игрой нам и из такой группы проблематично будет выйти....

      1
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      Рейтинг: +1256

      Dredd Judge 4 сентября 2018, 11:25

      У Локо теперь есть Федя))) Палыч рви Европу!!!

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 4 сентября 2018, 10:19

      Всё правильно Палыч говорит!!! Группа ровная, Локо пока, надеюсь пока, выглядит самым слабым в своей группе.

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 4 сентября 2018, 10:10

      Играть и побеждать...

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 сентября 2018, 07:52

      да очки надо набирать с турками но у турков тоже понятие такое с локо надо по макс. брать очки да и Порту и шальке тоже думают об этом что локо слабая команда. Палыч не давай спуску игрокам держи ремень всегда на готове

      4
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      Рейтинг: -26

      gladkovkolya 4 сентября 2018, 07:42

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг --- https://utka.su/4qN1L

      -2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 4 сентября 2018, 07:09

      Удачи Локо в ЛЧ!!! Удачи всем нашим!

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 4 сентября 2018, 06:40

      Ну только дурачки говорят, что это слабая группа.

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