Семин: «Слабая группа в ЛЧ? Чемпионы Турции и Португалии. вторая команда Германии – не жирно?»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о соперниках по группе в Лиге чемпионов. Железнодорожники сыграют против «Галатасарая», «Порту» и «Шальке-04».

«Слабая группа? Чемпион Турции – не жирно разве? Чемпион Португалии – не жирно? Вторая команда Германии – не жирно? Все соперники очень сильные, в группе собрались три чемпиона стран.

Мы ставим задачей взять первые очки у «Галатасарая». Группа нас попалась нормальная, играть можно со всеми. Не вижу смысла играть на «Лужниках» в матчах Лиги чемпионов, у нас есть «РЖД Арена», а такого поля, как у нас, нет больше ни у кого в России», – сказал Семин.