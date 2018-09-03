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    Куртуа: «Уровень «Реала» выше, чем у «Челси»

    Голкипер «Реала» Тибо Куртуа заявил, что мадридский клуб превосходит по уровню «Челси», за который футболист выступал ранее.

    «На тренировках вы видите, что уровень высок. Сейчас я ежедневно ощущаю, что Серхио Рамос – лучший центральный защитник в мире. Уровень «Реала» выше, чем у «Челси».

    Разница между «Стэмфорд Бридж» и «Сантьяго Бернабеу»? Последний в два раза больше. конечно, это совсем другое чувство. Если вы посмотрите вперед, то увидите только стену из людей. А на «Стэмфорд Бридж» все еще можно было видеть небо или гостиницу за трибуной.

    Конечно, я проводил здесь не первый свой матч. Я знаю язык, и знаю стадион. Первые несколько минут против «Леганеса» я был ошеломлен, но потом почувствовал себя хорошо», – сказал Куртуа.

    Источник: Tribalfootball

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    03.09.2018 17:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 11 сентября 2018, 21:09

      "Я удивлён тем, что Облак не вошёл в тройку лучших голкиперов мира. Весь мир говорит о нём как о лучшем вратаре. Куртуа? Нет, он не был бы основным голкипером в Атлетико. Облак лучше. Надеюсь, нам удастся продлить с ним соглашение. Надеюсь, обе стороны придут к соглашению", — приводит слова Симеоне "Marca".

      0
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 4 сентября 2018, 09:54

      ДА ! Я понимаю что радости поные штаны, но зачем Говорить о величии кого то ) Челси хорошая команда и Атлетико хороший клуб! А Навас Великий вратарь. ;) Хала Мадрид Вамос Навас

      0
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 4 сентября 2018, 01:13

      Сразу чувствуется разница со скромным Навасом...но Перес привык к таким игрокам, значит и Лопетеги придется...

      0
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      Рейтинг: +46

      Evgenn200 4 сентября 2018, 00:18

      Пусть я и не болельщик Челси, но этот полная крыса...

      2
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 3 сентября 2018, 21:36

      проститут

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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 3 сентября 2018, 19:48

      Вот ты жополиз утконосый!!!

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