Куртуа: «Уровень «Реала» выше, чем у «Челси»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа заявил, что мадридский клуб превосходит по уровню «Челси», за который футболист выступал ранее.

«На тренировках вы видите, что уровень высок. Сейчас я ежедневно ощущаю, что Серхио Рамос – лучший центральный защитник в мире. Уровень «Реала» выше, чем у «Челси».

Разница между «Стэмфорд Бридж» и «Сантьяго Бернабеу»? Последний в два раза больше. конечно, это совсем другое чувство. Если вы посмотрите вперед, то увидите только стену из людей. А на «Стэмфорд Бридж» все еще можно было видеть небо или гостиницу за трибуной.

Конечно, я проводил здесь не первый свой матч. Я знаю язык, и знаю стадион. Первые несколько минут против «Леганеса» я был ошеломлен, но потом почувствовал себя хорошо», – сказал Куртуа.