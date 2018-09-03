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    Луис Суарес: «VAR отбивает все желание праздновать голы»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес пожаловался на использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) в матче с «Уэской». В этой встрече Суарес отметился двумя голами, один из которых был засчитан лишь после просмотра повтора.

    «VAR отбивает все желание праздновать голы. Эта система серьезно вредит эмоциям на поле.

    «Барселона» же понемногу находит свой ритм. В начале матча мы были немного сонными, но гол соперника заставил нас проснуться», – заявил Суарес.

    Матч третьего тура испанской Примеры «Барселона» – «Уэска» завершился со счетом 8:2. Каталонцы вместе с «Реалом» возглавляют турнирную таблицу, набрав по девять очков. «Уэска» с четырьмя баллами идет на седьмой строчке.

    Источник: Goal.com

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    03.09.2018 09:03
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 11:33

      В этом смысле Суарес пожалуй прав.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2056

      nominum 3 сентября 2018, 13:21

      Да раньше вообще голы не праздновали!!!! Забил, максимум подпрыгнул или руку вверх поднял и всё - дело сделано, побежал к центральному кругу. А сейчас не знают как бы пооригинальней выделаться. И сальто, и танцы около углового флажка , и забег к трибунам и т.д. Не мужчины, а опереточные девки.

      4
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      ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > nominum 3 сентября 2018, 14:22

      Забыл ещё о поцелуях и хватаниях за задницы...

      4
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      ...
      Рейтинг: +161

      Лошак > nominum 3 сентября 2018, 17:46

      Осталось трусы снять и в трибуны кидать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 сентября 2018, 12:06

      празднование не самое главное и можно ради справедливости этим поступиться.

      7
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      Рейтинг: +161

      Лошак 3 сентября 2018, 11:40

      Сколько восторгов по поводу победы над дворовой командой. Не позорьтесь уже.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 3 сентября 2018, 11:08

      А он прав

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 3 сентября 2018, 10:20

      каждый имеет свое мнение...

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 3 сентября 2018, 10:03

      Правду скажи:"VAR" - мешает Барселоне, симулировать

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > Аристократ Олжик 3 сентября 2018, 10:20

      Ахахах в точку, такой грязный игрок как Суарес явно не рад такой системе)

      12
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Аристократ Олжик 8 сентября 2018, 22:37

      ну не плачь может через тысячу лет вы сможете обыграть барселону ! а пока сосите членси !

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 3 сентября 2018, 09:53

      Забивай по правилам и празднуй, кто мешает. И по-меньше кусайся. Это вредно для твоих зубов.

      3
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      Рейтинг: +709

      VAD07 3 сентября 2018, 09:11

      А потом первый будет ныть, что гол справедливый не защитали

      7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 сентября 2018, 09:07

      Справедливость важнее забитых голов при помощи божьей руки. Праздновать забитые голы можно до и после ВАРа как и после игры, вы только забивайте.

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