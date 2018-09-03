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Луис Суарес: «VAR отбивает все желание праздновать голы»

3 сентября 2018, 09:03
14

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес пожаловался на использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) в матче с «Уэской». В этой встрече Суарес отметился двумя голами, один из которых был засчитан лишь после просмотра повтора.

«VAR отбивает все желание праздновать голы. Эта система серьезно вредит эмоциям на поле.

«Барселона» же понемногу находит свой ритм. В начале матча мы были немного сонными, но гол соперника заставил нас проснуться», – заявил Суарес.

Матч третьего тура испанской Примеры «Барселона» – «Уэска» завершился со счетом 8:2. Каталонцы вместе с «Реалом» возглавляют турнирную таблицу, набрав по девять очков. «Уэска» с четырьмя баллами идет на седьмой строчке.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Барселона Суарес Луис
Комментарии (14)
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Рубик Докоян
1535954841
Справедливость важнее забитых голов при помощи божьей руки. Праздновать забитые голы можно до и после ВАРа как и после игры, вы только забивайте.
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VAD07
1535955087
А потом первый будет ныть, что гол справедливый не защитали
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+50/-50
1535957605
Забивай по правилам и празднуй, кто мешает. И по-меньше кусайся. Это вредно для твоих зубов.
Ответить
Аристократ Олжик
1535958234
Правду скажи:"VAR" - мешает Барселоне, симулировать
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Михаил Шевченко
1535959242
каждый имеет свое мнение...
Ответить
Берёза В.
1535962133
А он прав
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Лошак
1535964036
Сколько восторгов по поводу победы над дворовой командой. Не позорьтесь уже.
Ответить
OfaZavr
1535965597
празднование не самое главное и можно ради справедливости этим поступиться.
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nominum
1535970078
Да раньше вообще голы не праздновали!!!! Забил, максимум подпрыгнул или руку вверх поднял и всё - дело сделано, побежал к центральному кругу. А сейчас не знают как бы пооригинальней выделаться. И сальто, и танцы около углового флажка , и забег к трибунам и т.д. Не мужчины, а опереточные девки.
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zigbert
1536050036
В этом смысле Суарес пожалуй прав.
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