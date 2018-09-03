Луис Суарес: «VAR отбивает все желание праздновать голы»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес пожаловался на использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) в матче с «Уэской». В этой встрече Суарес отметился двумя голами, один из которых был засчитан лишь после просмотра повтора.

«VAR отбивает все желание праздновать голы. Эта система серьезно вредит эмоциям на поле.

«Барселона» же понемногу находит свой ритм. В начале матча мы были немного сонными, но гол соперника заставил нас проснуться», – заявил Суарес.

Матч третьего тура испанской Примеры «Барселона» – «Уэска» завершился со счетом 8:2. Каталонцы вместе с «Реалом» возглавляют турнирную таблицу, набрав по девять очков. «Уэска» с четырьмя баллами идет на седьмой строчке.