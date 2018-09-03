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Барселона - Уэска

02.09.2018, Воскресенье, 19:30 мск Барселона, стадион Камп Ноу Трансляция: Матч! Футбол 3 Испания. Примера, 3 тур Барселона - Уэска
Испания. Кубок (2014/2015)
1/16 финала
ответный матч		 16 декабря, вторник 23:59 Барселона 8:1 Уэска
Испания. Кубок (2014/2015)
1/16 финала
первый матч		 3 декабря, среда 23:59 Уэска 0:4 Барселона
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 26 9 3 90:36 +54 87
2. Атлетико М 38 22 10 6 55:29 +26 76
3. Реал 38 21 5 12 63:46 +17 68
4. Валенсия 38 15 16 7 51:35 +16 61
5. Хетафе 38 15 14 9 48:35 +13 59
6. Севилья 38 17 8 13 62:47 +15 59
7. Эспаньол 38 14 11 13 48:50 -2 53
8. Атлетик Б 38 13 14 11 41:45 -4 53
9. Реал Сосьедад 38 13 11 14 45:46 -1 50
10. Бетис 38 14 8 16 44:52 -8 50
11. Алавес 38 13 11 14 39:50 -11 50
12. Эйбар 38 11 14 13 46:50 -4 47
13. Леганес 38 11 12 15 37:43 -6 45
14. Вильярреал 38 10 14 14 49:52 -3 44
15. Леванте 38 11 11 16 59:66 -7 44
16. Вальядолид 38 10 11 17 32:51 -19 41
17. Сельта 38 10 11 17 53:62 -9 41
18. Жирона 38 9 10 19 37:53 -16 37
19. Уэска 38 7 12 19 43:65 -22 33
20. Райо Вальекано 38 8 8 22 41:70 -29 32
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 2 сентября 2018, 21:24

    некуй было злить барсу !

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich > dinar7777dinar 2 сентября 2018, 21:29

    это да

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 2 сентября 2018, 21:06

    кто если не месси ! а вообще радует что дембеле стал забивать ! ванька молодец ! кусарес гол щас у него понесутся голы.

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 2 сентября 2018, 20:57

    барса проснулась и дууууууууууууууушииииииииииииит!!!

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 2 сентября 2018, 20:47

    уэска посыпалась

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 2 сентября 2018, 20:38

    будут еще голы!!!

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    Рейтинг: +624

    juvseriy 2 сентября 2018, 20:27

    Веселый первый тайм

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich > juvseriy 2 сентября 2018, 20:30

    во втором будет еще веселее

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    andrej-lucevich 2 сентября 2018, 19:53

    ух-ты, великий Месси забил, давно уже пора! еще парочку!!!

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 2 сентября 2018, 19:48

    хорошее начало матча

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