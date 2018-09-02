Каррера: «Ханни? Я выбираю тех, кто готов. Все игроки как дети для меня»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал выбор состава на матч 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

«Молодые игроки в составе? Может быть, это для вас это рискованный выбор, но сегодня они вышли на поле, потому что были готовы. Они игроки молодежной сборной и готовы решать вопросы на поле.

Педро Роша вышел потому, что я ставлю игроков на поле исходя из их готовности. Я не поставил Ханни, потому что я выбираю не тех игроков, которые мне нравятся, а тех, кто наиболее подходит. Для меня все мои игроки как мои дети», – передает слова Карреры корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

Главное по «Зенит» – «Спартак»: травмы, ошибки судьи, твит Ханни