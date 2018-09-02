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  • Каррера: «Ханни? Я выбираю тех, кто готов. Все игроки как дети для меня»

Каррера: «Ханни? Я выбираю тех, кто готов. Все игроки как дети для меня»

2 сентября 2018, 21:54
23

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал выбор состава на матч 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

«Молодые игроки в составе? Может быть, это для вас это рискованный выбор, но сегодня они вышли на поле, потому что были готовы. Они игроки молодежной сборной и готовы решать вопросы на поле.

Педро Роша вышел потому, что я ставлю игроков на поле исходя из их готовности. Я не поставил Ханни, потому что я выбираю не тех игроков, которые мне нравятся, а тех, кто наиболее подходит. Для меня все мои игроки как мои дети», – передает слова Карреры корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

Главное по «Зенит» – «Спартак»: травмы, ошибки судьи, твит Ханни

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Ханни Софьян Каррера Массимо
Комментарии (23)
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derrik2000
1535914929
"Для меня все мои игроки как мои дети», – передает слова Карреры корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин." Что-то ты свою "талантливую детку" Ханни в чёрном теле держишь... Он что, двойку получил?
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oyabun
1535914949
Неубедительно прозвучало.
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Eddyson
1535915025
Ну вот всё и прояснилось: Ханни нравится Каррере, но не особо подходит.
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Yev
1535915380
По ходу, 5 Октября его надо будет с Днём Учителя поздравлять :)
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Антон bx14e
1535916286
Ежели б тренер за свой счет игроков подписывал, отношение к тратам было бы другое). а то купили,бензин подорожал,а он на лавке сидит,пользы-пока никому)
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zigbert
1535917346
В составе должны быть сильнейшие игроки на данный момент и это правильно.
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Мары
1535920584
А кто из нас на тренировке клуба бывает ? А в ответ тишина. Не надо мешать Массимо выполнять свою работу.Он за неё деньги получает. Мы все тут стратеги, а за результат отвечает Каррера.
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VVM1964
1535921160
" Для меня все мои игроки как мои дети " , но создается впечатление , что Ханни - пасынок . )))
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derrik2000
1535922257
Только что новость "от Ханни": "Алжирский полузащитник московского «Спартака» Софьян Ханни после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом» выразил недоумение в связи с тем, что не получает игровую практику. «Я разочарован сложившейся ситуацией, не понимаю, почему так происходит. Я никогда не говорил, что мне не нравится моя позиция на поле, я профессиональный футболист и сказал тренеру, что готов играть на любой позиции. Всё, что я прошу, — это игровое время», — написал Ханни в своём Twitter." https://russian.rt.com/sport/news/550765-hanni-spartak-nedovolstvo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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OfaZavr
1535959399
какая-то непонятная история все равно насчет Ханни, чего-то недоговаривает Массимо как мне кажется. Педро Роша вдруг готов враз стал а Ханни так нет. хотя Роша сидел все это время и если бы Промес не ушел вряд ли Каррера его поставил.
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