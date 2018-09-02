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    Каррера: «Ханни? Я выбираю тех, кто готов. Все игроки как дети для меня»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал выбор состава на матч 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

    «Молодые игроки в составе? Может быть, это для вас это рискованный выбор, но сегодня они вышли на поле, потому что были готовы. Они игроки молодежной сборной и готовы решать вопросы на поле.

    Педро Роша вышел потому, что я ставлю игроков на поле исходя из их готовности. Я не поставил Ханни, потому что я выбираю не тех игроков, которые мне нравятся, а тех, кто наиболее подходит. Для меня все мои игроки как мои дети», – передает слова Карреры корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

    Главное по «Зенит» – «Спартак»: травмы, ошибки судьи, твит Ханни

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2018 21:54
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 сентября 2018, 10:23

      какая-то непонятная история все равно насчет Ханни, чего-то недоговаривает Массимо как мне кажется. Педро Роша вдруг готов враз стал а Ханни так нет. хотя Роша сидел все это время и если бы Промес не ушел вряд ли Каррера его поставил.

      2
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 3 сентября 2018, 00:04

      Только что новость "от Ханни":
      "Алжирский полузащитник московского «Спартака» Софьян Ханни после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом» выразил недоумение в связи с тем, что не получает игровую практику.
      «Я разочарован сложившейся ситуацией, не понимаю, почему так происходит. Я никогда не говорил, что мне не нравится моя позиция на поле, я профессиональный футболист и сказал тренеру, что готов играть на любой позиции. Всё, что я прошу, — это игровое время», — написал Ханни в своём Twitter."
      https://russian.rt.com/sport/news/550765-hanni-spartak-nedovolstvo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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      Рейтинг: +23534

      Мары 2 сентября 2018, 23:36

      А кто из нас на тренировке клуба бывает ?
      А в ответ тишина.
      Не надо мешать Массимо выполнять свою работу.Он за неё деньги получает.
      Мы все тут стратеги, а за результат отвечает Каррера.

      6
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > Мары 2 сентября 2018, 23:49

      Я тут вот что о Ханни хочу сказать.
      Вспоминая его игру в основе, вдруг к своему удивлению понял, что Ханни игрок. конечно и техничный, и поле хорошо видит и пасы хорошие раздаёт, НО!
      НЕ БОЕЦ!
      Он любитель играть на "чистых мячах".
      Как в своё время Егорий Титов.
      Но Титов, как вы все помните, в случае необходимости включал свои бойцовские качества и всё таки БИЛСЯ на поле, а Ханни?
      Кто-нибудь припомнит, чтобы Ханни цеплялся за мячи?
      Я лично не припоминаю.
      Видимо Каррера ещё и из-за этого Ханни на поле не выпускает.

      3
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > derrik2000 2 сентября 2018, 23:50

      Или пытается его приучить к такой игре.
      Кстати это один из вариантов.

      2
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      ...
      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > Мары 2 сентября 2018, 23:58

      Всё может быть, но по слухам, доносившихся из стана Спартака, Ханни очень не доволен своим положением в команде и засобирался "на выход".
      А это уже плохо.
      И команде, и болелам.
      Игрок талантливейший!
      Просто от чемпионата Бельгии, где ему дозволялось играть на "чистых мячах", до сих пор отойти не может.

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары > derrik2000 3 сентября 2018, 00:02

      Всему своё время.
      Просто так уйти, ему ни кто не даст.А терять свои футбольные годы ни кто не хочет.Их итак мало.Софьяну придётся или принять философию Массимо или уйти за три копейки в третьесортный клуб, так как игрок пустышка ни кому не нужен.А Массимо хочу заметить, со Спартаком уже сделал имя.Уверен, что Ханни прекрасно это понимает и сделает правильные выводы.Не хочу к этому добавлять, что скоро игры пойдут на три фронта и каждый стоящий игрок будет на вес золота.Игры на всех хватит.

      4
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 2 сентября 2018, 22:42

      В составе должны быть сильнейшие игроки на данный момент и это правильно.

      5
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 2 сентября 2018, 22:24

      Ежели б тренер за свой счет игроков подписывал, отношение к тратам было бы другое). а то купили,бензин подорожал,а он на лавке сидит,пользы-пока никому)

      -2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 2 сентября 2018, 22:09

      По ходу, 5 Октября его надо будет с Днём Учителя поздравлять :)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 2 сентября 2018, 22:03

      Ну вот всё и прояснилось: Ханни нравится Каррере, но не особо подходит.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 2 сентября 2018, 22:03

      Лучше бы Попова сплавил бы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson > Тraumtanzеr 2 сентября 2018, 22:04

      Нельзя: он лучший футболист Болгарии несколько раз и чей-то протеже, видимо.

      6
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      ...
      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > Тraumtanzеr 2 сентября 2018, 22:07

      И Попов нужен, и Ханни.
      Всё в зависимости от выбираемой тактики.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 2 сентября 2018, 22:02

      Неубедительно прозвучало.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +20833

      derrik2000 2 сентября 2018, 22:02

      "Для меня все мои игроки как мои дети», – передает слова Карреры корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин."

      Что-то ты свою "талантливую детку" Ханни в чёрном теле держишь...
      Он что, двойку получил?

      5
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      ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun > derrik2000 2 сентября 2018, 22:03

      Для него Ханни видимо "Золушка".

      7
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      ...
      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > oyabun 2 сентября 2018, 22:06

      Ну, где-то так. ))))))))))))
      Не, ну правда: какому-то Попову, который в этом сезоне вообще никакой, играть даёт, а Ханни - нет.
      Парень-то неплохо смотрелся в основе.
      Ему бы только сыграться с коллективом на поле, почувствовать каждого, тогда бы мы, возможно, об уходе Промеса и не жалели вообще.

      5
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > derrik2000 2 сентября 2018, 23:47

      Попова выпустили в опорную зону. Ханни же играет в атаке. Т.е. Попов вышел для связки полузащиты с нападением. Не сыграло.((
      Если бы не травма Жиго, то может быть вместо Роши вышел бы Ханни, а не Самедов, но есть лимит и из-за этого Каррера меняет лега на местного, что бы потом местного поменять на лега. Ведь было видно, что Глушак не дотянет до конца.

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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > Владислав Vlad 2 сентября 2018, 23:53

      Но уже который матч Ханни на поле не выходит!
      Хоть с тем же Динамо, хоть ещё с кем, но не выходит!
      С Зенитом, может быть, ты и прав: правильно, что Ханни не выпустили.
      Однако с уходом Промеса творчество в атаке начинает сходить на нет.
      И, вот, здесь бы Ханни был бы как раз кстати.
      Может быть в 1-м тайме уже и "решили вопрос положительно".
      Но почему-то Каррера думает иначе. (((

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > derrik2000 3 сентября 2018, 22:14

      Поэтому и не было Ханни, т.к. был Промес.)))
      Думаю в ближайшем будущем Ханни выйдет на поле. Ну, по крайней мере Роша себя вновь не показал на все 100%. Хотя ... пенальти-то он заработал)))

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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > Владислав Vlad 3 сентября 2018, 22:18

      У меня ощущение, что Ханни так на лавке в основном и останется.
      Каррере нужны БОЙЦЫ в каждом матче, даже в ущерб технике и хорошему видению поля.
      Что, собственно, сейчас и происходит.

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