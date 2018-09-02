Главные новости дня. «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком», Черышев забил первый гол после возвращения в «Валенсию»

Сарри – шестой тренер в истории АПЛ, победивший в своих четырех первых матчах в турнире.

Около «Лужников» нашли снаряд времен ВОВ.

Черышев забил первый гол после возвращения в «Валенсию».

РПЛ. «Енисей» и «Арсенал» голов не забили.

На памятнике советским футболистам в Витязево выгравировали игрока «Барселоны».

РПЛ. «Динамо» обыграло «Оренбург».

«Зенит» обновил рекорд посещаемости «Санкт-Петербурга».

РПЛ. «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» и остался на первой строчке в таблице.

Марадона показал соски болельщикам «Динамо-Брест», сидя на крыше автомобиля.