Сарри – шестой тренер в истории АПЛ, победивший в своих четырех первых матчах в турнире

«Челси» переиграл «Борнмут» (2:0) во встрече четвертого тура АПЛ.

Лондонцы добились четвертой победы на старте сезона. Таким образом, главный тренер команды Маурицио Сарри стал шестым специалистом в истории Премьер-лиги, который начал свою карьеру в АПЛ с четырех побед подряд.

Ранее такого достижения добились Жозе Моуринью («Челси», 2004 год), Гус Хиддинк («Челси», 2009 год), Карло Анчелотти («Челси», 2009 год), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», 2016) и Крейг Шекспир («Лестер», 2017).