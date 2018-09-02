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    Сарри – шестой тренер в истории АПЛ, победивший в своих четырех первых матчах в турнире

    «Челси» переиграл «Борнмут» (2:0) во встрече четвертого тура АПЛ.

    Лондонцы добились четвертой победы на старте сезона. Таким образом, главный тренер команды Маурицио Сарри стал шестым специалистом в истории Премьер-лиги, который начал свою карьеру в АПЛ с четырех побед подряд.

    Ранее такого достижения добились Жозе Моуринью («Челси», 2004 год), Гус Хиддинк («Челси», 2009 год), Карло Анчелотти («Челси», 2009 год), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», 2016) и Крейг Шекспир («Лестер», 2017).

    Источник: АПЛ

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    02.09.2018 12:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 сентября 2018, 14:00

      Шекспир в какую бравую компанию затесался))
      понятно, проще всего хорошо стартовать будучи тренером Челси))

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