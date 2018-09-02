«Зенит» обновил рекорд посещаемости «Санкт-Петербурга»

«Зенит» играет со «Спартаком» в матче 6-го тура РПЛ (0:0, второй тайм).

Игра проходит на стадионе «Санкт-Петербург», ее посетили 61467 человек. Это самый посещаемый матч сине-бело-голубых в истории России. Предыдущий рекорд был установлен год назад в матче со «Спартаком» – 53 099 человека. Самый посещаемый матч «Зенита» прошел 1984 году.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.