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    «Зенит» обновил рекорд посещаемости «Санкт-Петербурга»

    «Зенит» играет со «Спартаком» в матче 6-го тура РПЛ (0:0, второй тайм).

    Игра проходит на стадионе «Санкт-Петербург», ее посетили 61467 человек. Это самый посещаемый матч сине-бело-голубых в истории России. Предыдущий рекорд был установлен год назад в матче со «Спартаком» – 53 099 человека. Самый посещаемый матч «Зенита» прошел 1984 году.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: ФК «Зенит»

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    02.09.2018 20:41
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +67327

      portero 3 сентября 2018, 10:55

      ходил 1981 на многих играх на стадионе Кирова было больше 62000 65000
      правда сидели на скамейках плотненько , ну Спартак и Динамо Киев , это всегда максимум болельщиков.

      1
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 3 сентября 2018, 09:06

      Красавцы! Есть на кого равняться по посещаемости российским клубам

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 2 сентября 2018, 23:52

      Давайте реально рассуждать - именно благодаря тому, что Зенит играл со Спартаком - набралась 61К.
      Посмотрим, сколько человек придёт на игры с клубами второй половины таблицы.

      0
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > Владислав Vlad 3 сентября 2018, 01:15

      С Тулой пришло 47 тысяч,а на Урал 45.5.

      3
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      Рейтинг: +1021

      Фотон > GoldPlayFIFARus9 3 сентября 2018, 06:01

      Абсолютно согласен.

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > GoldPlayFIFARus9 3 сентября 2018, 22:05

      Да, но рекорд-то лишь со Спартаком)))

      0
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > Владислав Vlad 3 сентября 2018, 22:26

      Вообще - рекорд на полуфинале ЧМ был. А если брать клуб,то да,пока со Спартаком. И это естественно, ведь Спартак один из главных раздрожителей.Понятное дело что не с Мордовией будет рекорд посещаемости.
      P.S.: Так-то Спартак свои аншлаги тоже только с Зенитом собирал, и ещё один близкий матч был с ЦСКА,но там не дотянули мальца. Всё закономерно.
      Будет ЛЧ и Барса с МЮ,будет там новый рекорд

      0
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 2 сентября 2018, 22:47

      Столько денег в Вас вложено, и всё зря. Такой убогой игры давно не было.

      1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон > Урия Гип 3 сентября 2018, 06:02

      Все верно

      1
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 2 сентября 2018, 22:36

      Игра того стоит.

      4
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      Рейтинг: +5887

      Павелий 2 сентября 2018, 22:15

      Это потому, что теперь много красно-белых жителей Петербурга могут посещать игру свой любимой команды.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 2 сентября 2018, 21:44

      20к из них пришли в нахаляву.

      0
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      Рейтинг: +2888

      absent32 2 сентября 2018, 21:02

      резиновый стадион)))

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 2 сентября 2018, 20:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зенит - ты нехороший (дерьмо!), не смог вдуть свиней!!! Фу.

      -5
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      Рейтинг: +206

      Predator_utm > Par Mezan 2 сентября 2018, 21:31

      вам не плохо вдуюем мы,а потом и Питерцы

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Par Mezan 2 сентября 2018, 21:46

      Через три недели вазелином запасайся.

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 2 сентября 2018, 20:43

      ничего себе

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