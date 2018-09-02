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РПЛ. «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» и остался на первой строчке в таблице

2 сентября 2018, 20:59
179

«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в матче 6-го тура РПЛ – 0:0.

«Зенит» с 16-ю очками идет на первом месте в таблице, «Спартак» с 14-ю очками идет вторым.

Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Набиуллин, Нету, Ерохин, Паредес, Кузяев, Мак (Заболотный, 79), Дриусси (Эрнани, 49), Дзюба.

«Спартак»: Максименко, Боккетти, Жиго (Джикия, 27), Рассказов, Мельгарехо, Зобнин, Глушаков (Попов, 79), Ломовицкий, Фернандо, Зе Луиш, Педро Роша (Самедов, 63).

Предупреждения: Иванович, 45 – Боккетти, 34; Рассказов, 45; Глушаков, 54; Мельгарехо, 83; Попов, 90+3.

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Главное по «Зенит» – «Спартак»: травмы, ошибки судьи, твит Ханни

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (179)
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Мары
1535911685
Это ответ всем тем тролям кто пытался сравнить эти две команды. Спасибо Массимо и Богданычу за прекрасный спектакль.
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derrik2000
1535911803
Тем, что ГЛАВНЫЙ ПЕРСОНАЖ матча сегодня - СУДЬЯ, ничуть не удивился. Опять в Питере играли и опять судья исполнил главную роль: тем, что никак не реагировал на костоломную игру Зенита, "завёл" на ответку спартаковцев, а потом и давай раздавать жёлтые карточки. Я, вот, не понимаю: у нас что, арбитры хорошие перевелись, чтобы матчи лидеров судить? Да нет, вроде. Тогда по-че-му такое Г... ставят на матч Зенит-Спартак?
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Lenin26
1535912147
Судья П.И.Д.О.Р.А.С, походу надо убить игрока ,что бы он поставил пенальти,сколько раз Джикия Дзюбу руками держал и нечего,ногой в голову эт тоже норма,и комментатор такой же,таких как он вообще допускать к комментированию нельзя!!!
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Garrincha58
1535912322
питерский колхоз против московской свинофермы и такую лабуду смотрели 61тыс.
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мы_не_рабы
1535912500
Хорошая игра, без голов, но держала в напряжении весь матч. Удачи Квинси в Испании, огромная благодарность за те матчи. что провёл за Спартак, за все те голы, которые он нам подарил. Возможно, что его сегодня не хватило. Молодёжь Спартаковская сегодня порадовала. И вообще, вся команда - молодцы! Победы - придут!
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Рубик Докоян
1535913076
Игра понравилась, обе команды хорошо двигались, было много единоборств и стыков, жаль, что некоторые из них привели к травмам игроков. В матче всё было кроме голов. Будем надеяться, что в ответке игроки нам это компенсируют...
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zigbert
1535913175
Как и ожидалось матч получился сложным для обеих команд. Спартак играл неплохо ,молодые игроки не подвели. В концовке немного подсели ,но выстояли. Молодцы. Максименко показал уверенную игру. Самое главное не потерять бы надолго Жиго.
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Krossmen73
1535913188
Хороший матч достойных,равных по силе соперников.Результат абсолютно закономерен.Зенит на правах хозяина владел мячом побольше москвичей.Создавал неплохое давление.По острым моментам тоже примерное равенство .По не назначенным пенальти тоже.Порадовала спартаковская молодёжь.Не стушевалась в таком ответственном матче.Показала очень приличный футбол.Мальчишки просто молодцы.Судья в общем тоже не особо косячил.На твёрдую четвёрку он наработал точно.Так что праздник вполне удался.Даже без забитых мячей.Всех с хорошим футболом!Ну и ждём ответочку в Москве!!!
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Kollljan
1535913673
По сравнению с тем, что было раньше, этот матч выглядел как игра двух посредственных команд. Короче, говно-матч.
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Qranat
1535918621
А почему не пишите, что Дзюба ВИНОВАТ в травме Жиго, уважаемые ?.. Этот подленький симулянт, откровенно толкнул спартаковца в спину, а судья даже карточку ему не показал… да и вообще, одинаковые эпизоды ВСЕГДА свистел в пользу питерских и карточки за аналогичные нарушения давал только лукойловским. Не люблю ни Зенит, ни Спартак, но оценивая объективно — арбитр подсвистывал газпромовским и если бы поставил пеналь на нарушении Ивановича, то зенитовские уже не отскочили бы и не было бы спорного момента с опасной игрой уже со стороны спартаковца. Когда уже ДЗЮБУ — главного симулянта РПЛ ( вместе с Самедовым) будут удалять за нырки и стоны из ничего, кто подскажет ? Достал уже 2-х метровый «хиляк», падая при каждом прикосновении к нему, даже «карликов» (в сравнении с ним). Достали уже. И если бы это был матч не со Спартаком, а с другой региональной командой, то точно бы, команду без ресурса питерского, наградили бы пенальти или удалением.
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