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    РПЛ. «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» и остался на первой строчке в таблице

    «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в матче 6-го тура РПЛ – 0:0.

    «Зенит» с 16-ю очками идет на первом месте в таблице, «Спартак» с 14-ю очками идет вторым.

    Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Набиуллин, Нету, Ерохин, Паредес, Кузяев, Мак (Заболотный, 79), Дриусси (Эрнани, 49), Дзюба.

    «Спартак»: Максименко, Боккетти, Жиго (Джикия, 27), Рассказов, Мельгарехо, Зобнин, Глушаков (Попов, 79), Ломовицкий, Фернандо, Зе Луиш, Педро Роша (Самедов, 63).

    Предупреждения: Иванович, 45 – Боккетти, 34; Рассказов, 45; Глушаков, 54; Мельгарехо, 83; Попов, 90+3.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Главное по «Зенит» – «Спартак»: травмы, ошибки судьи, твит Ханни

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2018 20:59
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    Комментарии155
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 сентября 2018, 09:50

      и еще отдельно хочу выделить нашу молодежь сыгравшую прекрасно. как храбро и мастерски Рассказов и Максименко спасали, молодцы. ну и жаль что травму Жиго получил здоровья ему.

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 сентября 2018, 09:40

      получилась зрелищная, боевая игра хоть и без голов. судейство как всегда вызывает, зенитовцам карточки не давал зато нашим нараздовал кучу, упустил нить игры в начале и пошла грубость которую нужно было пресекать.

      6
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      Рейтинг: +447

      Rainmaker > OfaZavr 3 сентября 2018, 10:08

      Игра была хороша, с уважением вам!

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Rainmaker 3 сентября 2018, 10:12

      согласен. и вам респект и всего наилучшего! :)

      6
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 3 сентября 2018, 08:43

      Нормально играли ..с желанием..Зенит уставший без трансферов и Спартак без Промеса ..

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 сентября 2018, 08:20

      господин Путин вы хоть футбол ну хоть одним глазом смотрите как можно давать звания ЗМС таким горе игрокам как Ерохин или Смольников они даже мяч обработать не могут они достойны звания анти футболист,а представляете люди если бы Черчесов взял в сборную Заболотного то и он бы был ЗМС это же просто кошмар и ужас нашего Городка была такая передача на ТВ вот им там и играть

      2
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > Garrincha58 3 сентября 2018, 08:44

      Ты его ещё богом назови..)))

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 3 сентября 2018, 07:04

      Так себе матч.. Вот посмотрел марсель Монако после этого и гораздо приятнее жить стало))

      4
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 3 сентября 2018, 05:40

      Все таки судья почудил.

      1
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      Рейтинг: +36

      AEerr 3 сентября 2018, 03:33

      интересно!

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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 3 сентября 2018, 01:47

      Игра была напряжённая, нервная и интересная. Не было голов это конечно минус. Если бы счёт был 4:4, то я был бы счастлив от такого зрелища.
      А не понравилось, то что (по моему мнению) судья упустил нить игры и она из жёсткой превратилась в откровенно грязную контактную с обеих сторон. Будто бы это просмотр кандидатов в параолимпийскую сборную.
      Странно, что горчичник у Зенита получил только Иванович, а у Спартака аж пятеро - обоюдная грязь была

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 3 сентября 2018, 00:02

      Вот она, суровая реальность.

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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 2 сентября 2018, 23:45

      Теперь цска попрет

      2
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      Рейтинг: +839

      dimag > все_будет_AUDI 2 сентября 2018, 23:54

      Ну как бы сказать не обижая конкурентов - МЫ НЕ СЛАБЕЕ !!! Но и не сильнее ) Но мне кажется ,что у нас все впереди,а у них как было так и останется. Почему Спартак продал Промеса,а Зенит никого не купил до завершения трансферов? - Fair Play. А у нас вечно всё норм,мы игроков за 20,30,40,50 млн евриков не покупаем,мы их продаем за такие деньги.(P.S за 20-30)

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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > dimag 3 сентября 2018, 20:04

      Абсолютно верно. :)

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