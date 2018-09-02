РПЛ. «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» и остался на первой строчке в таблице

«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в матче 6-го тура РПЛ – 0:0.

«Зенит» с 16-ю очками идет на первом месте в таблице, «Спартак» с 14-ю очками идет вторым.

Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Набиуллин, Нету, Ерохин, Паредес, Кузяев, Мак (Заболотный, 79), Дриусси (Эрнани, 49), Дзюба.

«Спартак»: Максименко, Боккетти, Жиго (Джикия, 27), Рассказов, Мельгарехо, Зобнин, Глушаков (Попов, 79), Ломовицкий, Фернандо, Зе Луиш, Педро Роша (Самедов, 63).

Предупреждения: Иванович, 45 – Боккетти, 34; Рассказов, 45; Глушаков, 54; Мельгарехо, 83; Попов, 90+3.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Главное по «Зенит» – «Спартак»: травмы, ошибки судьи, твит Ханни