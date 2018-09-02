Игнатьев: «Причина неудачи «Локомотива»? Непростой график»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев назвал причины неудачного выступления команды на старте сезона.

В матче 6-го тура чемпионата России железнодорожники проиграли на выезде «Краснодару» (1:2).

– Повели в счете, но упустили преимущество. Пока не везет. В чем причины? Непростой график... Старт сезона, а через два дня играем на выезде в Уфе на искусственном поле. Много факторов. Есть невезение. В прошлом сезоне было иначе. Но еще ничего не упущено, можно изменить ситуацию.

– «Краснодар» – неудобный соперник для вашей команды?

– Он для всех неудобный соперник. Может, для «Урала» удобный, а всем остальным тяжело против него играть.