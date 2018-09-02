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    Игнатьев: «Причина неудачи «Локомотива»? Непростой график»

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев назвал причины неудачного выступления команды на старте сезона.

    В матче 6-го тура чемпионата России железнодорожники проиграли на выезде «Краснодару» (1:2).

    – Повели в счете, но упустили преимущество. Пока не везет. В чем причины? Непростой график... Старт сезона, а через два дня играем на выезде в Уфе на искусственном поле. Много факторов. Есть невезение. В прошлом сезоне было иначе. Но еще ничего не упущено, можно изменить ситуацию.

    – «Краснодар» – неудобный соперник для вашей команды?

    – Он для всех неудобный соперник. Может, для «Урала» удобный, а всем остальным тяжело против него играть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.09.2018 07:28
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 2 сентября 2018, 17:58

      Да-а-а-а!!!! С таким тяжёлым графиком,выше 4-го места в группе не подняться!

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 2 сентября 2018, 13:10

      Дело тут не в графике. Просто подтвердить чемпионский титул гораздо труднее чем его завоевать.

      4
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 2 сентября 2018, 12:03

      Чемпионы бл..ь!!!!!!!!!! График им неудобный!!! На Уфу посмотрите не скулят мужики играют!

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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 2 сентября 2018, 11:34

      график?! так теперь вы называете отсутствие желания играть в чемпионский футбол?! что происходит на поле - это команда борющаяся за 10 место, а не за еврокубки.... собачий бред, на удачу надеяться... надо хотя бы самому не плошать, а вы что творите.... пена одна летит в монитор после вчерашней игры!!!!

      2
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 2 сентября 2018, 11:30

      Ага..., а если бы у Локоматива был такой график как у Уфы ?

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      Рейтинг: +5072

      Т34 2 сентября 2018, 11:30

      Ждут график везения, а он не приходит. Без этого графика уже потеряна уйма очков. А может ну его, этот график, а просто начать играть, как это делают другие. Смешно будет говорить железнодорожникам, что вы опоздали, поезд уже ушел.

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      Рейтинг: +68

      Yumаleks 2 сентября 2018, 11:15

      У нас не Испания, игроки никак не могут привыкнуть что достижения надо каждый год доказывать

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 сентября 2018, 10:42

      в чем график то непростой? или просто не смог придумать ничего другого. и при чем тут Урал? почему Краснодар для них удобный соперник?

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      Рейтинг: +722

      Urry 2 сентября 2018, 10:12

      У Зенита то график лучше

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 сентября 2018, 09:57

      Ну если это сложный график, то в Европу лучше соваться.

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