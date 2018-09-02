Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игнатьев: «Причина неудачи «Локомотива»? Непростой график»

Игнатьев: «Причина неудачи «Локомотива»? Непростой график»

2 сентября 2018, 07:28
19

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев назвал причины неудачного выступления команды на старте сезона.

В матче 6-го тура чемпионата России железнодорожники проиграли на выезде «Краснодару» (1:2).

– Повели в счете, но упустили преимущество. Пока не везет. В чем причины? Непростой график... Старт сезона, а через два дня играем на выезде в Уфе на искусственном поле. Много факторов. Есть невезение. В прошлом сезоне было иначе. Но еще ничего не упущено, можно изменить ситуацию.

– «Краснодар» – неудобный соперник для вашей команды?

– Он для всех неудобный соперник. Может, для «Урала» удобный, а всем остальным тяжело против него играть.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив Игнатьев Владислав
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MrZLOba
1535863299
С такой игрой как в том году? Сидеть автобусом против любой команды и играть только на контратаках? Бред! Небыло в том году игры, нет и в этом! А то что чемпионство взяли это больше заслуга ЦСКА и Спартака....
Ответить
Рубик Докоян
1535863514
У нас , блин, чемпионы, если у них пруха, везуха, удачный график и благосклонная свистуха...
Ответить
kvm
1535866021
виновыты все, кроме самих себя
Ответить
ДяДь ПашА
1535866168
Просто локо вернулся на круги своя.5-6место в таблице законно их
Ответить
bzfar
1535867354
Какой график? Вот у Уфы график. Игры пока нет. В этом и причина! Один Фернандеш уровень держит, но ему одному сложно тащить команду. Фарфан сдулся, Мирончуки не показывают своей игры, да и с физикой не всё в порядке у команды. Конечно, все ждут прошлогодней игры Локо в ЛЧ
Ответить
Полная Канистра
1535868756
чё несёт ни где не играли кроме РПЛ у других что всё в масле такой же а те кто ещё в ЛЧ и в ЛЕ пахали На команду смотри а не на график
Ответить
portero
1535869276
раз в неделю играли и график?????
Ответить
Рубик Докоян
1535869415
Нужно установить график промывания мозгов, если они есть, конечно...
Ответить
deinego77@yandex.ru
1535879013
Чемпионы бл..ь!!!!!!!!!! График им неудобный!!! На Уфу посмотрите не скулят мужики играют!
Ответить
zigbert
1535883016
Дело тут не в графике. Просто подтвердить чемпионский титул гораздо труднее чем его завоевать.
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
2
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
1
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
3
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
11
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
Вчера, 18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 18:18
23
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
Вчера, 18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
Вчера, 17:40
6
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
Вчера, 17:28
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+