Чалов и Эрнандес выйдут в атаке у ЦСКА, Эль Кабир и Панюков сыграют впереди у «Урала»

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Урала» на матч шестого тура РПЛ

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Магнуссон, Набабкин, Ефремов, Ахметов, Бистрович, Влашич, Чалов, Эрнандес.

«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Димитров, Жигулев, Бикфалви, Бумаль, Эль Кабир, Панюков.

Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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