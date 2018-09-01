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    Чалов и Эрнандес выйдут в атаке у ЦСКА, Эль Кабир и Панюков сыграют впереди у «Урала»

    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Урала» на матч шестого тура РПЛ

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Магнуссон, Набабкин, Ефремов, Ахметов, Бистрович, Влашич, Чалов, Эрнандес.

    «Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Димитров, Жигулев, Бикфалви, Бумаль, Эль Кабир, Панюков.

    Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    01.09.2018 15:14
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 1 сентября 2018, 16:49

      Матч покажет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      МЯСНОЙ Я 1 сентября 2018, 15:25

      два бревна) удачи кб

      -3
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