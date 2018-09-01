«Крылья Советов» не смогли заявить Молло из-за проблем с документами

«Крылья Советов» не смогли внести в заявку на сезон полузащитника Йоана Молло в последний день трансферного окна, поскольку вовремя не получили все необходимые документы, сообщил директор по развитию клуба Александр Шикунов.

«Вчера до полуночи сидели и ждали документы от агента Йоана Молло. Нам оставалось лишь нажать на кнопку «заявить», но мы не успели этого сделать. С футболистом была договоренность, мы ему оформили визу, он должен был прилететь в Самару, но в последний момент получились накладки.

Молло находится в статусе свободного агента, но возникли проблемы с его бывшим клубом. Агенты занимаются этим вопросом, пытаются получить необходимые документы от федерации футбола Катара.

Если все будет в порядке и агенты пришлют нам документы, «Крылья Советов» заявят Молло. Самарские болельщики его любят, он прекрасно играл за команду в прошлый раз, отсюда уходил в «Зенит». Это хороший и качественный футболист», – сказал Шикунов.

Молло уже защищал цвета самарцев с 2015 по 2017 год. Последним клубом хавбека был катарский «Аль-Райян», который он покинул 1 июля этого года в статусе свободного агента.