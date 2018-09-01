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  • «Крылья Советов» не смогли заявить Молло из-за проблем с документами

«Крылья Советов» не смогли заявить Молло из-за проблем с документами

1 сентября 2018, 12:21
8

«Крылья Советов» не смогли внести в заявку на сезон полузащитника Йоана Молло в последний день трансферного окна, поскольку вовремя не получили все необходимые документы, сообщил директор по развитию клуба Александр Шикунов.

«Вчера до полуночи сидели и ждали документы от агента Йоана Молло. Нам оставалось лишь нажать на кнопку «заявить», но мы не успели этого сделать. С футболистом была договоренность, мы ему оформили визу, он должен был прилететь в Самару, но в последний момент получились накладки.

Молло находится в статусе свободного агента, но возникли проблемы с его бывшим клубом. Агенты занимаются этим вопросом, пытаются получить необходимые документы от федерации футбола Катара.

Если все будет в порядке и агенты пришлют нам документы, «Крылья Советов» заявят Молло. Самарские болельщики его любят, он прекрасно играл за команду в прошлый раз, отсюда уходил в «Зенит». Это хороший и качественный футболист», – сказал Шикунов.

Молло уже защищал цвета самарцев с 2015 по 2017 год. Последним клубом хавбека был катарский «Аль-Райян», который он покинул 1 июля этого года в статусе свободного агента.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Молло Йоан
Комментарии (8)
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BRO_football
1535794713
Почти три месяца в России открыто трансферное окно. Спрашивается, зачем нужно было тянуть до последнего?
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kykyi
1535795672
Эй безмозглые бюрократы, в пятницу в Катаре выходной день. Вы с Луны свалились или просто уже окончательно дисквалифицировались. Ждали они понимаешь, ну-ну.
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Вомбат
1535797113
Весь сентябрь РПЛ может заявлять свободных агентов. Молло игрок с потенциалом уровня приличного европейского клуба, но из-за некоторых его персональных особенностей развиться в полную силу не смог. Тем не менее, он вполне может помочь КС, да и любой команде РПЛ кроме первой пятерки подойдет. Но для него самого лучшим вариантом был бы Рубин. Жаль, что он этого не понимает.
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Cules2013
1535797413
Это не беда, свободного агента можно дозаявить и позже.
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омск55
1535809055
Молло безработный, бомж
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zigbert
1535812657
Слишком поздно начали подписывать.Раньше нельзя было оформить?
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OfaZavr
1535815414
ну если с федерацией Катара договорятся то свободного агента получиться заявить, так что не все потеряно)
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