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    «Крылья Советов» не смогли заявить Молло из-за проблем с документами

    «Крылья Советов» не смогли внести в заявку на сезон полузащитника Йоана Молло в последний день трансферного окна, поскольку вовремя не получили все необходимые документы, сообщил директор по развитию клуба Александр Шикунов.

    «Вчера до полуночи сидели и ждали документы от агента Йоана Молло. Нам оставалось лишь нажать на кнопку «заявить», но мы не успели этого сделать. С футболистом была договоренность, мы ему оформили визу, он должен был прилететь в Самару, но в последний момент получились накладки.

    Молло находится в статусе свободного агента, но возникли проблемы с его бывшим клубом. Агенты занимаются этим вопросом, пытаются получить необходимые документы от федерации футбола Катара.

    Если все будет в порядке и агенты пришлют нам документы, «Крылья Советов» заявят Молло. Самарские болельщики его любят, он прекрасно играл за команду в прошлый раз, отсюда уходил в «Зенит». Это хороший и качественный футболист», – сказал Шикунов.

    Молло уже защищал цвета самарцев с 2015 по 2017 год. Последним клубом хавбека был катарский «Аль-Райян», который он покинул 1 июля этого года в статусе свободного агента.

    Источник: Р-Спорт

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    01.09.2018 12:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 сентября 2018, 18:23

      ну если с федерацией Катара договорятся то свободного агента получиться заявить, так что не все потеряно)

      3
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 1 сентября 2018, 17:37

      Слишком поздно начали подписывать.Раньше нельзя было оформить?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 1 сентября 2018, 16:37

      Молло безработный, бомж

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 сентября 2018, 13:23

      Это не беда, свободного агента можно дозаявить и позже.

      4
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 1 сентября 2018, 13:18

      Весь сентябрь РПЛ может заявлять свободных агентов. Молло игрок с потенциалом уровня приличного европейского клуба, но из-за некоторых его персональных особенностей развиться в полную силу не смог. Тем не менее, он вполне может помочь КС, да и любой команде РПЛ кроме первой пятерки подойдет. Но для него самого лучшим вариантом был бы Рубин. Жаль, что он этого не понимает.

      2
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      Рейтинг: +37

      Beast86 > Вомбат 1 сентября 2018, 13:39

      Нееет, с его как вы сказали: "персональными особенностями" он в Рубине не приживётся!
      Плюс он хочет чувствовать себя звездой! С 10 по 16 место вот его команды.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 1 сентября 2018, 12:54

      Эй безмозглые бюрократы, в пятницу в Катаре выходной день. Вы с Луны свалились или просто уже окончательно дисквалифицировались.
      Ждали они понимаешь, ну-ну.

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 1 сентября 2018, 12:38

      Почти три месяца в России открыто трансферное окно. Спрашивается, зачем нужно было тянуть до последнего?

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