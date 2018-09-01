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    Панов: «Я не предавал «Зенит» и никому ничего не должен»

    Бывший игрок «Зенита» Александр Панов, ныне болеющий за «Спартак», ответил на вопрос о предательстве. Экс-представитель сборной России не считает, что кому-то должен.

    – Уже не обращаете внимания, когда вас называют предателем?

    – Если бы жил в Питере, то, наверное, болел бы за «Зенит». А за кого еще там болеть? Но я уже 20 лет в Москве. И то – относительно недавно начал ходить на стадион, поддерживать «Спартак». Влюбился в команду.

    Смешно слышать, когда меня называют предателем. Глупая какая-то мысль. Даже не думаю о том, что кого-то предал или что кому-то что-то должен.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.09.2018 08:09
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 1 сентября 2018, 16:36

      Болеть надо по зову сердца а не по принуждению.

      2
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      Рейтинг: +31

      МоRo 1 сентября 2018, 13:56

      Полностью прав Панов, никто никому ничего не должен. Родченкова тоже незаслуженно предателем называют

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 1 сентября 2018, 11:53

      всегда будут недовольные, с этим надо смирится. но в конце концов, мы же не перестали уважать Исаича, за то, что он работает в цска?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > piligrim1986 1 сентября 2018, 14:21

      А почему А. Дзюбу называют предателем из-за перехода в Зенит?

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > vladimir-7 1 сентября 2018, 18:38

      ну с ним несколько иная ситуация, разве нет?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > piligrim1986 1 сентября 2018, 19:29

      Тонкостей не знаю, но он просил увеличить зарплату,
      а ему отказали в Спартаке, он перешел в Зенит,где
      удовлетворили его желание по зп и играть в
      основном составе. Может быть еще что-то?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > vladimir-7 1 сентября 2018, 23:05

      все так

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 сентября 2018, 11:40

      это его выбор. и его право. к чему лежит душа это главное.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 1 сентября 2018, 10:17

      Он прав

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 1 сентября 2018, 10:01

      Да не парься ты, Саня! Только в Питере свой пыл как-нибудь попридерживай. Неадекватов везде хватает..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1430

      Freyd > KPCCSPB 1 сентября 2018, 13:35

      Кастрюлю с головы сними

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 сентября 2018, 08:48

      Я уже про него забыл, и вот на тебе, нарисовался, за сранец!

      4
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > prezent2017 1 сентября 2018, 08:53

      Это говно регулярно всплывает перед играми Зенита со Спартаком!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +258

      жеха87 1 сентября 2018, 08:37

      Панов был легендой Зенита! болеть за Спартак это его личное дело!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 1 сентября 2018, 08:19

      Человек может всю жизнь хотел играть в Спартаке а так получилось. По-моему он честнее многих продажных футболистов. Вы Дзюбе вопрос задайте кто он????

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > RedWhiteFans2 1 сентября 2018, 08:55

      А вы у Еременко спросИте )
      Просто интересно, что он скажет.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1430

      Freyd > Обер-КанцлерЪ 1 сентября 2018, 13:37

      А ты считаешь что он просто обязан был вернутся в ЦДКА?

      1
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      Рейтинг: +1447

      Toomans > RedWhiteFans2 1 сентября 2018, 14:01

      Дзюба не скрывает,что не равнодушен к красно-белым цветам. Он ненавидит руководство ваше. А клуб он любит.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Freyd 1 сентября 2018, 14:31

      Нет не обязательно, но объясниться с руководством
      ЦСКА обязан был, да и перед болельщиками тоже.
      Ведь ЦСКА за него боролся и много сил потратил на
      его поддержку, апелляции и все судебные процессы

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Freyd 1 сентября 2018, 16:59

      Думаю да, обязан был.
      Но уж если и решил куда свалить - то точно не к заклятым врагам !
      Какое-то двойное предательство получается так.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 1 сентября 2018, 08:15

      Другими словами там родился
      Тут живёт и пригодился.

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