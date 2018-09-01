Панов: «Я не предавал «Зенит» и никому ничего не должен»

Бывший игрок «Зенита» Александр Панов, ныне болеющий за «Спартак», ответил на вопрос о предательстве. Экс-представитель сборной России не считает, что кому-то должен.

– Уже не обращаете внимания, когда вас называют предателем?

– Если бы жил в Питере, то, наверное, болел бы за «Зенит». А за кого еще там болеть? Но я уже 20 лет в Москве. И то – относительно недавно начал ходить на стадион, поддерживать «Спартак». Влюбился в команду.

Смешно слышать, когда меня называют предателем. Глупая какая-то мысль. Даже не думаю о том, что кого-то предал или что кому-то что-то должен.