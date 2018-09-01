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Панов: «Я не предавал «Зенит» и никому ничего не должен»

1 сентября 2018, 08:09
21

Бывший игрок «Зенита» Александр Панов, ныне болеющий за «Спартак», ответил на вопрос о предательстве. Экс-представитель сборной России не считает, что кому-то должен.

– Уже не обращаете внимания, когда вас называют предателем?

– Если бы жил в Питере, то, наверное, болел бы за «Зенит». А за кого еще там болеть? Но я уже 20 лет в Москве. И то – относительно недавно начал ходить на стадион, поддерживать «Спартак». Влюбился в команду.

Смешно слышать, когда меня называют предателем. Глупая какая-то мысль. Даже не думаю о том, что кого-то предал или что кому-то что-то должен.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Панов Александр
Комментарии (21)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Мары
1535778913
Другими словами там родился Тут живёт и пригодился.
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RedWhiteFans2
1535779154
Человек может всю жизнь хотел играть в Спартаке а так получилось. По-моему он честнее многих продажных футболистов. Вы Дзюбе вопрос задайте кто он????
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жеха87
1535780231
Панов был легендой Зенита! болеть за Спартак это его личное дело!
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prezent2017
1535780882
Я уже про него забыл, и вот на тебе, нарисовался, за сранец!
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docndoc
1535785270
Да не парься ты, Саня! Только в Питере свой пыл как-нибудь попридерживай. Неадекватов везде хватает..
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Sergei26
1535786232
Он прав
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OfaZavr
1535791213
это его выбор. и его право. к чему лежит душа это главное.
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piligrim1986
1535791994
всегда будут недовольные, с этим надо смирится. но в конце концов, мы же не перестали уважать Исаича, за то, что он работает в цска?
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МоRo
1535799382
Полностью прав Панов, никто никому ничего не должен. Родченкова тоже незаслуженно предателем называют
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zigbert
1535808974
Болеть надо по зову сердца а не по принуждению.
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