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«Зенит» может подписать защитника «Нанта» Карлоса

31 августа 2018, 19:55
8

«Зенит» интересуется защитником «Нанта» Диего Карлосом. Об этом сообщает Ouest-France в своем твиттере.

Российский клуб предлагает 15 миллионов за футболиста. Если «Нант» согласится отпустить игрока за эту сумму, то продажа Карлоса станет рекордной для клуба.

Сообщается, что «Нант» хочет выручить с продаже больше 15 миллионов евро, так как сегодня последний день трансферного окна.

Ранее «Зенит» интересовался другим игроком «Нанта» – Лукасом Лимой, но трансфер не состоится.

Таблица летних трансферов РПЛ. Все переходы в одном месте

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Нант Зенит
Комментарии (8)
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Garrincha58
1535735470
Зенит в цейтноте сами не знают чего хотят и результат на лицо 5 место в ЧР и будет еще ниже
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ivanthebest
1535739061
А это не тот ли самый защ об которого судьи спотыкаются и потом удаляют за сиё "хамство"?)
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prezent2017
1535744146
И этого не надо.
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Garrincha58
1535748168
сказки,а вот истина --"Зенит" заявил защитника Дениса Терентьева и нападающего Дмитрия Богаева на чемпионат России,вот вам и летние трансферы
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