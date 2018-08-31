«Зенит» может подписать защитника «Нанта» Карлоса

«Зенит» интересуется защитником «Нанта» Диего Карлосом. Об этом сообщает Ouest-France в своем твиттере.

Российский клуб предлагает 15 миллионов за футболиста. Если «Нант» согласится отпустить игрока за эту сумму, то продажа Карлоса станет рекордной для клуба.

Сообщается, что «Нант» хочет выручить с продаже больше 15 миллионов евро, так как сегодня последний день трансферного окна.

Ранее «Зенит» интересовался другим игроком «Нанта» – Лукасом Лимой, но трансфер не состоится.

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