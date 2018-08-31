Тренер «Нанта»: «Лима в «Зените»? Лукас сказал мне, что не поедет в Россию»

Главный тренер «Нанта» Мигел Кардозу в интервью Ouest-France прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Лукаса Лимы в «Зенит».

«Вчера он позвонил мне из Парижа и сказал, что не поедет в Россию. Он хотел уйти и обеспечить себе лучшую жизнь, поэтому я не рад за него. Но я рад за команду. Он хороший парень, качественный футболист, он играет большую роль в раздевалке», – сказал Кардозу.

Лима перешел в «Нант» из португальской «Ароки» в июле 2016 года за 1 миллион евро. В сезоне-2017/18 он провел в Лиге 1 33 матча, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.