Рыбус: «С «Краснодаром» всегда непросто играть, а тем более у них дома»

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус ждет сложный, но интересный матч против «Краснодара» на выезде в предстоящем туре.

«Краснодар» – очень хорошая команда. С ними всегда непросто играть, а тем более у них дома, на их отличном стадионе.

Уверен, нас ждет хороший, но при этом очень тяжелый матч. Надо показать в Краснодаре хороший футбол и победить», – считает Рыбус.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Локомотив» состоится 1 сентября, в 19:00 по московскому времени.