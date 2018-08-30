Голос Глушакова вслед за Дзюбой и Дзагоевым появится в Яндекс.Навигатор

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков озвучил «Яндекс.Навигатор».

Голос капитана красно-белых станет доступен в популярном мобильном приложении с 3 сентября.

Ранее в «Яндекс.Навигатор» появилась голоса нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и хавбека ЦСКА Алана Дзагоева.

«Красно-белые, с 3 сентября вы сможете ездить на автомобиле, используя «Яндекс.Навигатор» с голосом спартаковского полузащитника Дениса Глушакова.

Будьте аккуратны на дорогах. А путь вам подскажет наш капитан», – говорится в сообщении пресс-службы «Спартака» в твиттере.